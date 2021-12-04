В субботу, 4 декабря, «Голден Стэйт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и три поражения.

Подопечные Стива Керра одержали семь побед подряд, прежде чем 1 декабря не проиграть в гостях «Финиксу» (96:104).

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Джордан Пул, набравший 28 очков. Отто Портер добавил 16 баллов. А вот Стеф Карри игру провалил — 12 очков при 4 реализованных бросках из 21.

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За «Голден Стэйт» пока не готовы играть Клэй Томпсон, Андре Игуодала и Джеймс Уайзмен.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 19 победами и тремя поражениями.

Действующая победная серия команды Монти Уильямса насчитывает 17 встреч, а это 11-й результат в истории.

Накануне «Санз» выиграли у «Детройта» (114:103). Сразу семь игроков набрали 10 или больше очков, а самыми результативными стали Кэмерон Пэйн и Кэмерон Джонсон — по 19 баллов.

Среди травмированных у «Финикса» значатся Девин Букер, Фрэнк Камински, Абдель Надер и Дарио Шарич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.39, победа «Финикса» — 3.10.

«Санз» проведут второй поединок подряд без отдыха, но вряд ли окажутся не готовы к противостоянию с «Уорриорз».

И все же мы согласимся с экспертами и поддержим калифорнийцев, которые обязаны взять реванш за недавнее поражение. Особенно это важно для Карри, который явно подвел свою команду несколько дней назад.

Если кто-то и способен обыграть «Уорриорз» дважды подряд, то это «Финикс», но без Букера на площадке ему будет трудно. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -6,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 217,5» за 1.89, потому что ключом к успеху будет только надежная игра в обороне.