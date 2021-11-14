В воскресенье, 14 ноября, «Индиана» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету пять побед и восемь поражений.

Подопечные Рика Карлайла только вернулись домой после выездной серии, во время которой уступили «Портленду» (106:110) и «Денверу» (98:101), а также обыграли «Сакраменто» (94:91) и «Юту» (111:100).

Героем встречи с «Джаз» стал Малкольм Брогдон, записавший на свой счет 30 очков, 9 подборов и 4 передачи. Ти Джей Макконнелл со скамейки добавил 21 балл, а Келан Мартин — 14. У Домантаса Сабониса — скромные 6 очков за 31 минуту.

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«Индиана» пока не может рассчитывать на Ти Джей Уоррена. Под вопросом остается выход на площадку Кариса Леверта и Айзеи Джексона.

«Филадельфия»

«Филадельфия» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с восемью победами в 13 матчах.

Примечательно, что в трех предыдущих домашних матчах команда Дока Риверса проиграла «Нью-Йорку» (96:103), «Милуоки» (109:118) и «Торонто» (109:115).

В игре с «Рэпторс» лидерские качества на себя взял Тайриз Макси, набрав 33 очка. Тобиас Харрис отметился 19 баллами, забросив лишь 1 трехочковый из 6.

Причиной спада «Сиксерс» можно назвать болезнь Джоэла Эмбиида, который не вернется раньше 18 ноября. Вместе с ним в лазарете находятся Матисс Тибулл, Айзея Джо и Грант Риллер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Индианы» — 1.74, победа «Филадельфии» — 2.10.

После трех поражений подряд «Сиксерс» пора бы возвращать уверенность, но как это сделать? Эмбиид болеет, Бен Симмонс бастует еще с межсезонья, а Харрис только вернулся после болезни и явно не набрал нужную форму.

Андре Драммонд способен побороться с Сабонисом за подборы, но он точно слабее в плане набора очков.

В итоге ждем очередной тяжелой игры для «Филадельфии», тем более что «Пэйсерс» прибавили в уверенности после успеха во встрече с «Ютой». Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой -1,5» за 1.81.

Также можно взять «тотал Малкольма Брогдона больше 20,5» за 1.80. Защитник «Индианы» пребывает в отличной форме, так что в столь статусном матче должен проявить себя с наилучшей стороны.