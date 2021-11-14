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    Воспользуется ли «Индиана» болезнью Эмбиида?

    «Индиана» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Филадельфия»
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    Малкольм Брогдон
    В воскресенье, 14 ноября, «Индиана» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    «Индиана» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету пять побед и восемь поражений.

    Подопечные Рика Карлайла только вернулись домой после выездной серии, во время которой уступили «Портленду» (106:110) и «Денверу» (98:101), а также обыграли «Сакраменто» (94:91) и «Юту» (111:100).

    Героем встречи с «Джаз» стал Малкольм Брогдон, записавший на свой счет 30 очков, 9 подборов и 4 передачи. Ти Джей Макконнелл со скамейки добавил 21 балл, а Келан Мартин — 14. У Домантаса Сабониса — скромные 6 очков за 31 минуту.

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    «Индиана» пока не может рассчитывать на Ти Джей Уоррена. Под вопросом остается выход на площадку Кариса Леверта и Айзеи Джексона.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с восемью победами в 13 матчах.

    Примечательно, что в трех предыдущих домашних матчах команда Дока Риверса проиграла «Нью-Йорку» (96:103), «Милуоки» (109:118) и «Торонто» (109:115).

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    • В игре с «Рэпторс» лидерские качества на себя взял Тайриз Макси, набрав 33 очка. Тобиас Харрис отметился 19 баллами, забросив лишь 1 трехочковый из 6.

    Причиной спада «Сиксерс» можно назвать болезнь Джоэла Эмбиида, который не вернется раньше 18 ноября. Вместе с ним в лазарете находятся Матисс Тибулл, Айзея Джо и Грант Риллер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Индианы» — 1.74, победа «Филадельфии» — 2.10.

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    После трех поражений подряд «Сиксерс» пора бы возвращать уверенность, но как это сделать? Эмбиид болеет, Бен Симмонс бастует еще с межсезонья, а Харрис только вернулся после болезни и явно не набрал нужную форму.

    Андре Драммонд способен побороться с Сабонисом за подборы, но он точно слабее в плане набора очков.

    В итоге ждем очередной тяжелой игры для «Филадельфии», тем более что «Пэйсерс» прибавили в уверенности после успеха во встрече с «Ютой». Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой -1,5» за 1.81.

    Также можно взять «тотал Малкольма Брогдона больше 20,5» за 1.80. Защитник «Индианы» пребывает в отличной форме, так что в столь статусном матче должен проявить себя с наилучшей стороны.

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    «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Воспользуется ли «Индиана» болезнью Эмбиида?
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