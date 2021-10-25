«Хьюстон»
По всем прогнозам, «Хьюстон» окажется в нижней части турнирной таблицы Западной конференции по итогам сезона.
«Рокетс» начали оправдывать эти ожидания, проиграв на выезде в стартовом матче регулярного чемпионата «Миннесоте» (106:124).
Затем уже у себя дома подопечные Стивена Сайласа расправились с «Оклахомой» (124:91), которая, к слову, тоже считается аутсайдером сезона.
Самым результативным у техасцев стал Кристиан Вуд, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов при шикарной реализации — 13 из 19 с игры.
«Хьюстон» не сможет рассчитывать на Джона Уолла примерно до середины ноября. В лазарете также находится Гаррисон Мэтьюз.
«Бостон»
«Бостон» надеется изменить ситуацию к лучшему после скромного начала сезона. В стартовом матче «Селтикс» в гостях по итогам двух овертаймов проиграли «Нью-Йорк Никс» (134:138 2ОТ).
Коллектив из Нью-Йорка сумел дожать соперника, несмотря на то, что позволил набрать 46 очков защитнику «Бостона» Джейлену Брауну, который хоть и провел предыдущие 10 дней на карантине, но все равно сохранил форму.
Два дня спустя «Селтикс» у себя дома потерпели ужасное поражение от «Торонто» (83:115). Команду Име Удоки освистывали в перерыве и ближе к концу поединку. Джейсон Тейтум стал самым результативным, набрав 18 очков, тогда как Браун завершил игру с 9 баллами при 3 реализованных бросках из 13.
Браун, к слову, получил небольшое повреждение колена, поэтому его участие в ближайшей встрече остается под вопросом.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.42, победа «Хьюстона» — 2.75.
Вряд ли «Рокетс» значительно преобразятся после домашней победы над «Оклахомой», а вот от «Селтикс» точно стоит ждать улучшения.
Команда Удоки была освистана своими болельщиками, но почему она сыграла так плохо с «Торонто»? Возможно, причиной стали те два изнурительных овертайма, проведенных с «Никс».
Мы верим, что Тейтум и Браун восстановят силы и приведут команду к успеху. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -5,5» за 1.87.
Также можно взять «победу "Бостона" в первой четверти» за 1.71. «Селтикс» в этом сезоне в стартовых 12-минутках еще не проигрывали.