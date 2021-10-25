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    Одержит ли «Бостон» первую победу в сезоне?

    «Хьюстон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 октября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Бостон»
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    Джейлен Браун
    В понедельник, 25 октября, «Хьюстон» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Хьюстон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    По всем прогнозам, «Хьюстон» окажется в нижней части турнирной таблицы Западной конференции по итогам сезона.

    «Рокетс» начали оправдывать эти ожидания, проиграв на выезде в стартовом матче регулярного чемпионата «Миннесоте» (106:124).

    Затем уже у себя дома подопечные Стивена Сайласа расправились с «Оклахомой» (124:91), которая, к слову, тоже считается аутсайдером сезона.

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    Самым результативным у техасцев стал Кристиан Вуд, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов при шикарной реализации — 13 из 19 с игры.

    «Хьюстон» не сможет рассчитывать на Джона Уолла примерно до середины ноября. В лазарете также находится Гаррисон Мэтьюз.

    «Бостон»

    «Бостон» надеется изменить ситуацию к лучшему после скромного начала сезона. В стартовом матче «Селтикс» в гостях по итогам двух овертаймов проиграли «Нью-Йорк Никс» (134:138 2ОТ).

    Коллектив из Нью-Йорка сумел дожать соперника, несмотря на то, что позволил набрать 46 очков защитнику «Бостона» Джейлену Брауну, который хоть и провел предыдущие 10 дней на карантине, но все равно сохранил форму.

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  • 22/10/2021

    • Два дня спустя «Селтикс» у себя дома потерпели ужасное поражение от «Торонто» (83:115). Команду Име Удоки освистывали в перерыве и ближе к концу поединку. Джейсон Тейтум стал самым результативным, набрав 18 очков, тогда как Браун завершил игру с 9 баллами при 3 реализованных бросках из 13.

    Браун, к слову, получил небольшое повреждение колена, поэтому его участие в ближайшей встрече остается под вопросом.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.42, победа «Хьюстона» — 2.75.

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    Вряд ли «Рокетс» значительно преобразятся после домашней победы над «Оклахомой», а вот от «Селтикс» точно стоит ждать улучшения.

    Команда Удоки была освистана своими болельщиками, но почему она сыграла так плохо с «Торонто»? Возможно, причиной стали те два изнурительных овертайма, проведенных с «Никс».

    Мы верим, что Тейтум и Браун восстановят силы и приведут команду к успеху. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -5,5» за 1.87.

    Также можно взять «победу "Бостона" в первой четверти» за 1.71. «Селтикс» в этом сезоне в стартовых 12-минутках еще не проигрывали.

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    «Хьюстон» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Бостон» первую победу в сезоне?
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