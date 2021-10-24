В воскресенье, 24 октября, «Сан-Антонио» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» вступил в сезон 2021/22 с большим количеством вопросов, чем ответов о нестабильном составе, но, по крайней мере, после первых двух матчей все оказалось не так плохо, как могло бы быть.

Сначала «Сперс» без особых проблем разобрались с «Орландо» (123:97), а затем хоть и проиграли «Денверу» (96:102), но сумели навязать борьбу.

Самым результативным у техасцев стал Келдон Джонсон, набравший 27 очков, тогда как Деррик Уайт добавил 16 баллов и 8 передач.

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Стоит напомнить, что самый результативный игрок «Сан-Антонио» в прошлом сезоне Демар Дерозан перешел в «Чикаго»

«Милуоки»

После крупной победу над «Бруклином» (127:104) «Милуоки» неожиданно подвергся жесткому обращению со стороны «Майами» (95:137).

Судьба поединка была решена еще в первой четверти, которую баскетболисты «Хит» выиграли 40:17. И хотя в атаке «Бакс» удалось улучшить ситуацию, защита не смогла остановить флоридцев, которые исправно набирали не меньше 32 баллов за 12-минутный отрезок.

Яннис Адетокунбо провел слабую для себя игру, но все равно стал самым результативным с 15 очками, 10 подборами и 3 перехватами, а Крис Миддлтон и Грейсон Аллен записали на свой счет 10 и 14 баллов соответственно.

У «Милуоки» после травм восстанавливаются Брук Лопес, Бобби Портис и Донте Дивинченцо. Кроме того, Джру Холидэй пропустил стартовые матчи сезона и рискует не сыграть в Техасе.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.34, победа «Сан-Антонио» — 3.10.

Вас не должно пугать поражение «Бакс» в предыдущей игре, поскольку они все еще остаются элитной командой НБА, которая переполнена талантами, в отличие от «Сперс».

Успех техасцев в игре со скромным «Орландо» ни о чем не говорит, а вот «Денвер» раскрыл все слабые стороны «Сан-Антонио», который просто не в состоянии соперничать на равных с «Бакс» в атаке. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -6,5» за 1.87.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 114,5» за 1.80.