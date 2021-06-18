В пятницу, 18 июня, «Милуоки» примет «Бруклин» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» начал эту серию с двух выездных поражений (107:115 и 86:125), после чего уже на домашней площадке отыгрался (86:83 и 107:96).

Перед пятой игрой подопечные Майка Буденхольцера считались фаворитами, ведь в лазарете «Бруклина» находились Джеймс Харден и Кайри Ирвинг, но этот статус не помог им избежать очередного поражения (108:114).

Яннис Адетокунбо в целом сыграл неплохо, оформив дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. А вот Крис Миддлтон хоть и набрал 25 баллов, но реализовал с игры лишь 8 бросков из 22.

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Также провалил встречу Пи Джей Такер. Мало того, что он не набрал ни одного очка, так еще и в обороне не смог сдержать Кевина Дюранта.

У «Милуоки» до конца сезона выбыл Донте Дивинченцо. Джордан Нвора тоже рискует не выйти на площадку из-за травмы.

«Бруклин»

Потеря Джеймса Хардена в первом матче серии несильно ударила по «Бруклину», а вот после того, как Кайри Ирвинг подвернул голеностоп по ходу четвертой встречи, многие болельщики всерьез встревожились.

Действительно, Ирвинг приносил «Нетс» львиную долю очков, поэтому в пятой игре тренерский штаб решил задействовать недолеченного Хардена.

Харден промазал все 8 трехочковых бросков и в целом не был эффективным, но его присутствие вселило уверенность в других.

Так, Кевин Дюрант записал себе в актив 49 очков, 17 подборов и 10 результативных передач! Джефф Грин добавил 27 баллов, а Блэйк Гриффин — 17.

В списке травмированных «Бруклина» остается Ирвинг, решение по которому Стив Нэш примет перед началом игры.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.61, победа «Бруклина» — 2.30.

Следуя логике этой серии, можно было бы поставить на «Бакс», но, объективно говоря, команда Майка Буденхольцера по своему уровню не дотягивает до «Нетс».

Нам кажется, что у подопечных Стива Нэша есть все шансы оформить выход в финал конференции уже в шестой игре, хотя многое будет зависеть от восстановления Ирвинга и готовности Хардена сыграть на более высоком уровне.

Что же касается Дюранта, то он доказал, что на данный момент является одним из сильнейших баскетболистов мира, о чем даже успел заявить Адетокунбо. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой +3,5» за 1.90.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 108,5» за 1.87.