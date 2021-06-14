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    Выиграет ли «Финикс» серию у «Денвера» всухую?

    «Денвер» — «Финикс». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч плей-офф НБА 14 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Финикс»
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    Девин Букер и Аарон Гордон
    В понедельник, 14 июня, «Денвер» примет «Финикс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 03:00 по московскому времени. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    Героическая победа в серии с «Портлендом» (4-2), похоже, станет последним приятным воспоминанием «Денвера» в этом плей-офф.

    Команда Майкла Мэлоуна находится в одном шаге от вылета после трех поочередных поражений (105:122, 98:123 и 102:116).

    Как видим, на домашней арене «Наггетс» сыграли немного лучше, но этого оказалось недостаточно, чтобы конкурировать со второй командой Запада.

    MVP сезона Никола Йокич сделал шикарный трипл-дабл — 32 очка, 20 подборов и 10 передач, тогда как Монте Моррис добавил 21 балл.

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    У «Денвера» до конца сезона выбыл Джамал Маррей. Ближайшую встречу рискует пропустить Пи Джей Дозьер.

    «Финикс»

    А вот для «Финикса» сказка в нынешнем плей-офф продолжается. С тех пор, как подопечные Монти Уильямса уступали «Лейкерс» 1-2 в первом раунде, они не потерпели ни одного поражения.

    Даже в гостевом третьем матче с «Денвером» игроки «Санз» реализовали 12 трехочковых из 26 и выполнили сразу 10 перехватов.

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    • Девин Букер записал себе в актив 28 очков, 6 подборов и 4 передачи. Крис Пол набрал 26 очков, сделал 8 передач и 6 подборов.

    За «Финикс» минимум до 18 июня не сможет играть Абдель Надер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.74, победа «Денвера» — 2.09.

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    Способны ли гости взять хотя бы эту игру ради престижа? В целом да, но многое зависит от настроя соперника.

    Йокич и так делал все, что мог в третьей игре, однако ему явно не хватает помощи второй звезды в лице Маррея.

    Так что же «Санз»? Нам кажется, им невыгодно побеждать в пяти матчах, поскольку соперником по финалу конференции, вероятно, станет «Юта», а перед противостоянием с ней лишние два-три дня отдыха точно пригодятся. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -2,5» за 1.95.

    Также берем «тотал больше 221,5» за 1.90. «Финикс» обязан набирать свои 115-120 очков, ну а «Денвер», скорее всего, чуть улучшит свою статистику за счет Майкла Портера и Аарона Гордона.

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