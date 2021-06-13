В воскресенье, 13 июня, «Клипперс» примут «Юту» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» уступают в серии 0-2, но для калифорнийцев в этом нет ничего нового, ведь в первом раунде они тоже проигрывали «Далласу» 0-2, а в итоге победили 4-3.

Обе встречи, прошедшие против «Юты» Солт-Лейк-Сити в целом были конкурентными (109:112 и 111:117).

Накануне в составе команды Тайрона Лю блистал Реджи Джексон, набравший 29 очков. Пол Джордж записал на свой счет 27 баллов, а Кавай Леонард — 21.

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Возможно, «Клипперс» не хватает Сержа Ибаки, который все еще залечивает травму спины.

«Юта»

«Юта» — лучшая команда Западной конференции, и пока она подтверждает свой статус. В первом раунде подопечные Куина Снайдера быстро прошли «Мемфис» (4-1), а теперь ведут 2-0 у «Клипперс».

Во второй встрече соперник из Лос-Анджелеса активно сопротивлялся, но это не помешало «Джаз» реализовать 55 процентов бросков против одной из лучших оборонительных команд лиги.

В атаке у «Юты» хорошо шли трехочковые — 20 из 39, то есть 51-процентная реализация. Самым результативным стал Донован Митчелл с 35 очками, тогда как Джордан Кларксон добавил 27 очков.

Также выделим Руди Гобера, оформившего дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов, и Бояна Богдановича, который не только набрал 16 очков, но и здорово защищался против Леонарда.

В списке травмированных «Юты» по-прежнему остается Майк Конли, участие которого в третьей игре остается под вопросом.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.52, победа «Юты» — 2.55.

При счете 0-2 для калифорнийцев еще не все потеряно, но проблема в том, что в этот раз их соперником является не «Даллас», который играл с большими перепадами.

Баскетболисты «Джаз» подкупают своей стабильностью, поэтому стоит ожидать равной борьбы вплоть до последних игровых минут. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой +4,5» за 1.93.

Можно взять и «индивидуальный тотал "Юты" больше 108,5» за 1.83. В текущем плей-офф игроки «Джаз» не набирали меньше этой отметки, даже в проигранном матче с «Мемфисом», когда играли без Митчелла.