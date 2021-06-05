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    Спасутся ли «Клипперс» от вылета?

    «Даллас» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч плей-офф НБА 5 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Клипперс»
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    Пол Джордж и Тим Хардуэй
    В субботу, 5 июня, «Даллас» примет «Клипперс» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Даллас» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» оказался в шаге от выхода во второй раунд плей-офф после победы над «Клипперс» в пятой игре (105:100).

    Нельзя сказать, что подопечные Рика Карлайла сыграли ярко, ведь они реализовали всего 41 процент бросков с игры, зато точно лучше соперника.

    И вновь не ведущую роль вышел Лука Дончич, записав себе в актив 43 очка, 14 передач и 8 подборов при 6 реализованных трехочковых.

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    Тим Хардуэй был единственным другим игроком «Далласа» набравшим двузначное количество очков (20). У Кристапса Порзингиса было всего 8 очков и 6 подборов, а у Бобана Марьяновича — 9 очков и 7 подборов.

    У «Далласа» после травмы продолжает восстанавливаться защитник Джей Джей Реддик.

    «Клипперс»

    Баскетболисты «Клипперс» проиграли в этой серии все три домашних матча. При этом они дважды выиграли в Далласе, а это значит, что у них все еще есть шансы отыграться и довести дело до решающей седьмой встречи.

    Что же случилось с командой Тайрона Лю накануне? Необъяснимый провал в третьей четверти, которую они уступили с разницей в 12 очков. В заключительной 12-минутке они действовали гораздо активнее, но так и не сумели хотя бы перевести матч в овертайм (100:105).

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    • Пол Джордж стал самым результативным игроком команды с 23 очками и 10 подборами, в то время как Кавай Леонард и Реджи Джексон набрали по 20 очков, а Маркус Моррис — 16.

    Среди травмированных у «Клипперс» значится Серж Ибака, испытывающий проблемы со спиной.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.71, победа «Далласа» — 2.20.

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    Эта серия способна удивить. Даже сложно вспомнить, когда еще к шестой игре ни одна из команд не одержала домашней победы.

    Если «Маверикс» сломают нынешний ход вещей, то окажутся во втором раунде, но нам все же кажется, что у калифорницев хорошие шансы сравнять счет.

    «Даллас» не отличается стабильностью, а рассчитывать только на одного игрока, пусть и такого феноменального, как Дончич, слишком ненадежно. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -2,5» за 1.88.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 107,5» за 1.83.

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