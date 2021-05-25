Во вторник, 25 мая, «Милуоки» сыграет с «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» вышел в плей-офф в статусе третьей команды Восточной конференции. В регулярном чемпионате он одержал 46 побед и потерпел 26 поражений.

В первом матче первого раунда «Бакс» на домашней арене в овертайме одолели «Майами» (109:107), несмотря на то, что реализовали всего 43 процента бросков с игры и забросили 5 трехочковых из 31.

При этом подопечные Майка Буденхольцера доминировали на подборах и настолько хорошо оборонялись, что позволили «Хит» забросить всего 36 процентов бросков.

Героем матча стал Крис Миддлтон, реализовавший победный бросок в концовке овертайма. Игру он завершил с 27 баллами. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов.

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В лазарете «Милуоки» находится только Танасис Адетокунбо, залечивающий травму колена.

«Майами»

«Майами» в регулярном чемпионате выиграл 40 матчей из 72, что позволило ему занять шестое место в Восточной конференции.

В первой игре с «Бакс» баскетболисты «Хит» отчаянно сражались. Броском под финальную сирену Джимми Батлер перевел встречу в овертайм, а за 20 секунд до конца дополнительной пятиминутки трехочковый Горана Драгича позволил сделать счет 107:107. Однако сдержать Мидлтона в ключевом моменте не удалось.

Как уже было сказано, команда Эрика Споэльстры забросила 36 процентов бросков, зато записала себе в актив сразу 20 трехочковых, семь из которых реализовал Данкан Робинсон, еще пять — Драгич.

У «Майами» до конца сезона выбыл Виктор Оладипо. Также травму залечивает Омер Юрчевен.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.53, победа «Майами» — 2.60.

Сценарий первой игры поведал нам о том, как будет проходить вся серия. Эти команды очень дисциплинированы, поэтому будут сражаться за каждое набранное очко.

У «Бакс» есть дополнительная мотивация, поскольку именно флоридцы выбили их из плей-офф в прошлом сезоне.

Обратил на себя внимание тот факт, что «Милуоки» забросил всего 5 трехочковых. Нам кажется, что во втором матче подряд подобное не повторится, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -3,5» за 1.79.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 108,5» за 1.90. Полагаем, что результативность «Хит» немного снизится, так как в первом матче у них залетало очень многое с дальней дистанции.