В среду, 5 мая, «Майами» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 35 побед и 30 поражений.

Подопечные Эрика Споэльстры выиграли три последних матча, а накануне разобрались с «Шарлотт» (121:111).

Самым результативным у победителей стал Бэм Адебайо с 20 очками и 10 подборами. Кендрик Нанн добавил 19 баллов, а Джимми Батлер — 18 очков, 8 подборов и 8 передач.

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У «Майами» травмы залечивают Виктор Оладипо и Тайлер Хирро, сохраняя шансы выйти на паркет в ближайшей игре.

«Даллас»

«Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 36 победами и 28 поражениями.

До начала этой недели «Маверикс» могли похвастаться шестью победами в семи последних матчах, но им не удалось развить свой успех во встрече с «Сакраменто» (99:111).

В составе техасской команды Лука Дончич отметился 30 очками, 6 подборами и 6 передачами. Джейлен Брансон набрал 17 очков, а Дуайт Пауэллл — 13.

За «Даллас» не сыграли Кристапс Порзингис и Тим Хардуэй, участие которых в ближайшем матче тоже остается под вопросом. Точно не сыграет Тайрелл Терри.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.65, победа «Далласа» — 2.45.

В НБА настала та пора, когда одни команды проигрывают в надежде получить высокий пик на драфте, другие отдыхают перед стартом плей-офф, а такие как «Хит» и «Даллас» продолжают сражаться за место под солнцем.

Вряд ли в этой игре кто-то будет экономить силы, но у флоридцев должно быть преимущество, потому что они сыграют дома и не испытывают серьезных кадровых проблем.

Если за «Маверикс» не играют Порзингис и Хардуэй, то они не способны бороться на равных с лучшими командами лиги, как бы ни старался Дончич. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.85.

Также берем «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 105,5» за 1.85.