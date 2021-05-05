«Майами»
«Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 35 побед и 30 поражений.
Подопечные Эрика Споэльстры выиграли три последних матча, а накануне разобрались с «Шарлотт» (121:111).
Самым результативным у победителей стал Бэм Адебайо с 20 очками и 10 подборами. Кендрик Нанн добавил 19 баллов, а Джимми Батлер — 18 очков, 8 подборов и 8 передач.
У «Майами» травмы залечивают Виктор Оладипо и Тайлер Хирро, сохраняя шансы выйти на паркет в ближайшей игре.
«Даллас»
«Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 36 победами и 28 поражениями.
До начала этой недели «Маверикс» могли похвастаться шестью победами в семи последних матчах, но им не удалось развить свой успех во встрече с «Сакраменто» (99:111).
В составе техасской команды Лука Дончич отметился 30 очками, 6 подборами и 6 передачами. Джейлен Брансон набрал 17 очков, а Дуайт Пауэллл — 13.
За «Даллас» не сыграли Кристапс Порзингис и Тим Хардуэй, участие которых в ближайшем матче тоже остается под вопросом. Точно не сыграет Тайрелл Терри.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.65, победа «Далласа» — 2.45.
В НБА настала та пора, когда одни команды проигрывают в надежде получить высокий пик на драфте, другие отдыхают перед стартом плей-офф, а такие как «Хит» и «Даллас» продолжают сражаться за место под солнцем.
Вряд ли в этой игре кто-то будет экономить силы, но у флоридцев должно быть преимущество, потому что они сыграют дома и не испытывают серьезных кадровых проблем.
Если за «Маверикс» не играют Порзингис и Хардуэй, то они не способны бороться на равных с лучшими командами лиги, как бы ни старался Дончич. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.85.
Также берем «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 105,5» за 1.85.