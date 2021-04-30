В пятницу, 30 апреля, «Зенит» на домашней арене примет «Барселону» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги. Встреча, которая пройдет на «СИБУР-арене» в Санкт-Петербурге, начнется в 20:00 по московскому времени. «Зенит» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте, одержав 20 побед в 34 сыгранных турах.

Петербургская команда сумела опередить «Валенсию» и обеспечить себе путевку в плей-офф благодаря тому, что выиграла три из четырех последних матчей.

На старте четвертьфинальной серии подопечные Хавьера Паскуаля преподнесли сюрприз, победив в гостях «Барселону» (76:74).

Все прогнозы на баскетбол

«Зенит» был близок к тому, чтобы вновь шокировать каталонцев во второй игре, но все же уступил в овертайме (78:81 ОТ). Ну а в первой домашней игре питерцы вновь проиграли (70:78) и оказались на грани вылета.

«Барселона»

«Барселона» стала победителем регулярного чемпионата Евролиги с 24 победами и 10 поражениями.

Каталонцы опередили московский ЦСКА лишь за счет лучших показателей в очных играх — два выигрышных матча из двух.

Плей-офф для команды Шарунаса Ясикявичюса начался с поражения от «Зенита» (74:76), когда «сине-гранатовые» провалили вторую четверть.

Затем они вырвали победу в овертайме (81:78 ОТ), ну а в третьем поединке добыли уже более комфортное преимущество (78:70).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.47, победа «Зенита» — 2.70.

Обращает на себя внимание очень скромная результативность команд в этой серии. Каталонцы всегда славились надежной обороной, тогда как питерцы в целом тоже порадовали, хотя временами не справлялись с Брэндоном Дэвисом.

Поскольку результат этой встречи может быть фатальным для «Зенита», ожидаем, что он вновь будет играть с большим акцентом на оборону, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал меньше 151,5» за 1.80.

Если же выбирать победителя, то, вероятно, им станет «Барселона», у которой более опытный и качественный состав. Поначалу каталонцы немного недооценивали «Зенит», но теперь, после двух успехов подряд, они вряд ли допустят перевода серии в пятый матч. Еще один вариант — «победа "Барселоны" с форой -4,5» за 1.85.