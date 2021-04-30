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    Избежит ли «Зенит» вылета из Евролиги?

    «Зенит» — «Барселона». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч баскетбольной Евролиги 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Барселона»
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    Уилл Томас
    В пятницу, 30 апреля, «Зенит» на домашней арене примет «Барселону» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги. Встреча, которая пройдет на «СИБУР-арене» в Санкт-Петербурге, начнется в 20:00 по московскому времени. «Зенит» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зенит»

    «Зенит» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте, одержав 20 побед в 34 сыгранных турах.

    Петербургская команда сумела опередить «Валенсию» и обеспечить себе путевку в плей-офф благодаря тому, что выиграла три из четырех последних матчей.

    На старте четвертьфинальной серии подопечные Хавьера Паскуаля преподнесли сюрприз, победив в гостях «Барселону» (76:74).

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    «Зенит» был близок к тому, чтобы вновь шокировать каталонцев во второй игре, но все же уступил в овертайме (78:81 ОТ). Ну а в первой домашней игре питерцы вновь проиграли (70:78) и оказались на грани вылета.

    «Барселона»

    «Барселона» стала победителем регулярного чемпионата Евролиги с 24 победами и 10 поражениями.

    Каталонцы опередили московский ЦСКА лишь за счет лучших показателей в очных играх — два выигрышных матча из двух.

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    • Плей-офф для команды Шарунаса Ясикявичюса начался с поражения от «Зенита» (74:76), когда «сине-гранатовые» провалили вторую четверть.

    Затем они вырвали победу в овертайме (81:78 ОТ), ну а в третьем поединке добыли уже более комфортное преимущество (78:70).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.47, победа «Зенита» — 2.70.

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    Обращает на себя внимание очень скромная результативность команд в этой серии. Каталонцы всегда славились надежной обороной, тогда как питерцы в целом тоже порадовали, хотя временами не справлялись с Брэндоном Дэвисом.

    Поскольку результат этой встречи может быть фатальным для «Зенита», ожидаем, что он вновь будет играть с большим акцентом на оборону, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал меньше 151,5» за 1.80.

    Если же выбирать победителя, то, вероятно, им станет «Барселона», у которой более опытный и качественный состав. Поначалу каталонцы немного недооценивали «Зенит», но теперь, после двух успехов подряд, они вряд ли допустят перевода серии в пятый матч. Еще один вариант — «победа "Барселоны" с форой -4,5» за 1.85.

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