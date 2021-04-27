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    Сумеет ли «Майами» повторно выиграть у «Чикаго»?

    «Майами» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Чикаго»
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    Джимми Батлер
    Во вторник, 27 апреля, «Майами» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 32 матча из 61.

    Команда Эрика Споэльстры одержала четыре победы в пяти последних встречах, а ее последней жертвой стал как раз «Чикаго» (106:101).

    Здорово себя проявили четыре игрока стартовой пятерки — Данкан Робинсон, Кендрик Нанн, Джимми Батлер и Эдрис Адебайо, набравшие 23, 22, 20 и 20 очков соответственно.

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    У «Майами» травмы залечивают Виктор Оладипо и Тайлер Хирро, но они сохраняют шансы выйти на паркет.

    «Чикаго»

    «Чикаго» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 35 поражениями.

    У подопечных Билли Донована три победы в пяти последних матчах, но громкая лишь одна — над «Бостоном» (102:96).

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    • В недавней встрече с «Майами» лучшими в составе «Буллз» были Коби Уайт и Никола Вучевич, отметившиеся 31 и 26 баллами. Ни один другой игрок не дотянул до отметки в 10 очков.

    Из-за коронавируса за «Чикаго» не играет Зак Лавин. Также в лазарете находится Трой Браун.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.62, победа «Чикаго» — 2.75.

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    Встреча команд 25 апреля дала нам представление о раскладе сил. Баскетболисты «Хит» здорово стартовали, сделав себе преимущество «+20» к большому перерыву, после чего немного расслабились, но в целом контролировали ситуацию.

    «Буллз» тоже нужны победы для борьбы за плей-офф, но без Зака Лавина им придется несладко. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" в первой половине с форой -1,5» за 1.82.

    Поскольку в недавней игре команды в сумме набрали 207 очков, можно также попробовать «тотал больше 204,5» за 1.78.

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