Во вторник, 27 апреля, «Майами» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 32 матча из 61.

Команда Эрика Споэльстры одержала четыре победы в пяти последних встречах, а ее последней жертвой стал как раз «Чикаго» (106:101).

Здорово себя проявили четыре игрока стартовой пятерки — Данкан Робинсон, Кендрик Нанн, Джимми Батлер и Эдрис Адебайо, набравшие 23, 22, 20 и 20 очков соответственно.

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У «Майами» травмы залечивают Виктор Оладипо и Тайлер Хирро, но они сохраняют шансы выйти на паркет.

«Чикаго»

«Чикаго» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 35 поражениями.

У подопечных Билли Донована три победы в пяти последних матчах, но громкая лишь одна — над «Бостоном» (102:96).

В недавней встрече с «Майами» лучшими в составе «Буллз» были Коби Уайт и Никола Вучевич, отметившиеся 31 и 26 баллами. Ни один другой игрок не дотянул до отметки в 10 очков.

Из-за коронавируса за «Чикаго» не играет Зак Лавин. Также в лазарете находится Трой Браун.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.62, победа «Чикаго» — 2.75.

Встреча команд 25 апреля дала нам представление о раскладе сил. Баскетболисты «Хит» здорово стартовали, сделав себе преимущество «+20» к большому перерыву, после чего немного расслабились, но в целом контролировали ситуацию.

«Буллз» тоже нужны победы для борьбы за плей-офф, но без Зака Лавина им придется несладко. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" в первой половине с форой -1,5» за 1.82.

Поскольку в недавней игре команды в сумме набрали 207 очков, можно также попробовать «тотал больше 204,5» за 1.78.