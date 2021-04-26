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    Продолжит ли Карри погоню за званием MVP?

    «Голден Стэйт» — «Сакраменто». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
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    Стеф Карри
    В понедельник, 26 апреля, «Голден Стэйт» примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз Центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 30 поражений.

    Подопечные Стива Керра выиграли шесть из восьми последних матчей, проиграв за это время только «Бостону» (114:119) и «Вашингтону» (114:118).

    Накануне «Уорриорз» разобрались с «Денвером» (118:97) во многом благодаря 32 очкам Стефа Карри. Еще 23 балла добавил Келли Убре, а Дрэймонд Грин при 2 набранных очках сделал 19 результативных передач и 12 подборов.

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    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Кент Бэйзмор, Дэмион Ли, Эрик Пэскелл, Джеймс Уайзмен и Клэй Томпсон.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 35 поражениями.

    Команда Люка Уолтона в 12 последних матчах потерпела сразу десять поражений. При этом она выиграла две встречи из трех за неделю.

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    • В своей предыдущей игре «Кингз» одолели «Миннесоту» (128:125). Самыми результативными у победителей стали Де'Аарон Фокс и Бадди Хилд, набравшие 30 и 29 очков.

    К сожалению, Фокс успел заболеть коронавирусом. Также в лазарете находятся Марвин Багли III, Роберт Вудард и Ричаун Холмс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.20, победа «Сакраменто» — 6.00.

    У «Кингз» остаются лишь призрачные шансы побороться за плей-офф, тем более без Фокса, являющегося лучшим снайпером в команде и 15-м в лиге.

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    «Сакраменто» не способен соперничать с мотивированными «Уорриорз», которые сейчас как раз нуждаются в победах, ведь хотят попасть в плей-офф без дополнительных отборов.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка – «победа "Голден Стэйт" с форой -9,5» за 1.86.

    Также можно поставить на высокую результативность Карри, набравшего ход и серьезно включившегося в гонку за звание MVP.

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