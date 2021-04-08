В четверг, 8 апреля, «Финикс» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 35 побед и 14 поражений.

Действующая победная серия подопечных Монти Уильямса насчитывает шесть встреч. В своем последнем поединке они обыграли «Хьюстон» (133:130).

Героем встречи стал Девин Букер, набравший 36 очков при 6 реализованных трехочковых бросках. Деандре Эйтон добавил 27 очков и 11 подборов, а Микал Бриджес — 20 баллов.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер и Фрэнк Камински.

«Юта»

«Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 38 победами и всего 12 поражениями.

До 6 апреля команда Куина Снайдера могла похвастаться серией из девяти побед подряд, но она прервалась по итогам встречи с «Далласом» (103:111). Игроки «Джаз» в целом хорошо сыграли в обороне и даже совершили больше подборов, но не сдержали «Маверикс» на дуге.

Лучшим в составе проигравших стал Майк Конли, который отметился 28 баллами и 7 передачами. Донован Митчелл, Боян Богданович и Джордан Кларксон набрали по 16 очков, а Руди Гоберт — 14 очков и 15 подборов.

Среди травмированных у «Юты» значатся Джуван Морган, Удока Азубуике и Элайджа Хьюз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.71, победа «Финикса» — 2.50.

Это игра примерно равных соперников, которые подходят к встрече без серьезных кадровых проблем.

Самое интересное, что это две самые сбалансированные команды в НБА, которые, к тому же, классно играют в обороне.

Сложно назвать победителя, но нам больше нравятся «Санз», которые уже обыгрывали «Джаз» в этом сезоне. Родные стены должны помочь подопечным Уильямса, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +4,5» за 1.80.

Чтобы обыграть «Юту», хозяевам придется включить все свои оборонительные навыки, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Джаз" меньше 114,5» за 1.85.