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    Кто победит в дерби Лос-Анджелеса?

    «Клипперс» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Лейкерс»
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    Алекс Карузо
    В воскресенье, 4 апреля, «Клипперс» примут «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 22:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 32 победы и 18 поражений.

    К концу марта подопечные Тайрона Лю имели в активе шесть побед, но затем неожиданно уступили «Орландо» (96:103), а накануне проиграли «Денверу» (94:101), забросив лишь 41 процент бросков с игры.

    Самым результативным у проигравших стал Кавай Леонард с 24 очками и 12 подборами. Теренс Мэнн добавил 18 баллов, а Пол Джордж — 17, тогда как ни один другой баскетболист не достиг отметки в 10 очков.

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    У «Клипперс» травмы залечивают Рэджон Рондо, Серж Ибака, Патрик Беверли и Джей Скрабб.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 31 победой и 18 поражениями.

    Действующие чемпионы, выступающие без двух суперзвезд, выиграли всего три матча из последних восьми, зато в своей предыдущей игре они оказались сильнее «Сакраменто» (115:94).

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    • Героем встречи стал Кайл Кузьма, набравший сразу 30 очков. Также продуктивно сыграл Деннис Шредер — 17 очков, 8 передач и 4 перехвата.

    Энтони Дэвис должен вернуться на паркет чуть позже в этом месяце, тогда как Леброн Джеймс вернется в игру, скорее всего, в мае. Кроме того, после травм восстанавливаются Джаред Дадли, Уэсли Мэттьюз и новичок Андре Драммонд.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа «Клипперс» — 1.30, победа «Лейкерс» — 3.90.

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    Итак, если смотреть на составы, то подопечные Тайрона Лю выглядят предпочтительнее, поскольку действующие чемпионы все еще играют без Дэвиса и Джеймса.

    Важен и тот факт, что «Клипперс» проиграли два последних матча, так что к дерби должны собрать все силы в кулак и исправить положение.

    «Лейкерс» остаются сильным с оборонительной точки зрения соперником, но против соседей у них сейчас мало шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -8,5» за 1.85.

    Также ставим на «тотал меньше 216,5». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 1.85.

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