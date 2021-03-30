ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаШведский лед оказался удачным. Без медалей остались только мужчины «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит? Натан ЧенКосмический Чен и заветная квота. Россияне не добыли медалей на ЧМ, но решили свою задачу
  • 17:25
    • «Авангард» вышел в финал плей-офф Восточной конференции
  • 21:06
    • Англия на выезде одолела Албанию в отборочном матче ЧМ-2022
  • 20:57
    • Гол Хвичи не спас Грузию от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Испанией
  • 20:06
    • Хэмилтон выиграл первую гонку сезона «Формулы-1», Мазепин сошел на первом круге
  • 18:38
    • Гол Сергеева принес «Крыльям Советов» победу над «Аланией»
  • 17:51
    • Сборная Франции выиграла у Казахстана
  • 16:09
    • Защитник сборной России выбыл из строя перед матчем со Словакией
    Все новости спорта

    Выдержит ли оборона «Вашингтона» натиск «Индианы»?

    «Вашингтон» — «Индиана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малкольм Брогдон
    Во вторник, 30 марта, «Вашингтон» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 02:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 16 побед и 28 поражений.

    Подопечные Скотта Брукса неплохо играли в феврале, а вот с начала марта они выиграли всего три матча из 13.

    Накануне «Уизардс» одержали победу над «Детройтом» (106:92) благодаря шикарной игре Расселла Уэстбрука, оформившего трипл-дабл из 19 очков, 19 подборов и 10 результативных передач.

    Все прогнозы на НБА

    За «Вашингтон» точно не смогут сыграть Томас Брайант, Иш Смит и Давис Бертанс. Брэдли Бил и Чандлер Хатчинсон сохраняют шансы выйти на паркет.

    «Индиана»

    «Индиана» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 23 поражениями.

    В пяти последних матчах команда Нэйта Бьоркгрена одержала четыре победы, а ее последней жертвой стал «Даллас» (109:94).

  • Шведский лед оказался удачным. Без медалей остались только мужчины
  • Россияне триумфально выступили на чемпионате мира по фигурному катанию
  • Сегодня

    • «Пэйсерс» реализовали сразу 20 трехочковых бросков из 47. Самыми результативными стали Малкольм Брогдон и Домантас Сабонис, набравшие по 22 очка, притом последний еще и сделал 15 подборов.

    После травм у «Индианы» восстанавливаются Ти Джей Уоррен и Даг Макдермотт.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.94, победа «Вашингтона» — 2.13.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Имея в распоряжении, таких игроков как Уэстбрук и Бил, «Уизардс» просто обязаны бороться за плей-офф, но пока не получается, во многом из-за слабой поддержки у этих звезд.

    Особенно у столичной команды проседает оборона, которая считается самой слабой в лиге на данный момент.

    Учитывая данный факт, нам кажется, что у «Пэйсерс» не возникнет серьезных проблем, чтобы оформить очередную победу и, возможно, опередить «Майами» в таблице. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также берем «индивидуальный тотал "Индианы" больше 118,5» за 1.89. Оборона «Вашингтона» не выдержит под давлением Брогдона и Сабониса.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Румыния — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Украина — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.92
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Северная Македония — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Швейцария — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Израиль — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Австрия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Польша — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Болгария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  38.38
  • Суперэкспресс на выходные 27-28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Индиана» 30.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.94.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры