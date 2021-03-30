Во вторник, 30 марта, «Вашингтон» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 02:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 16 побед и 28 поражений.

Подопечные Скотта Брукса неплохо играли в феврале, а вот с начала марта они выиграли всего три матча из 13.

Накануне «Уизардс» одержали победу над «Детройтом» (106:92) благодаря шикарной игре Расселла Уэстбрука, оформившего трипл-дабл из 19 очков, 19 подборов и 10 результативных передач.

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За «Вашингтон» точно не смогут сыграть Томас Брайант, Иш Смит и Давис Бертанс. Брэдли Бил и Чандлер Хатчинсон сохраняют шансы выйти на паркет.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 23 поражениями.

В пяти последних матчах команда Нэйта Бьоркгрена одержала четыре победы, а ее последней жертвой стал «Даллас» (109:94).

«Пэйсерс» реализовали сразу 20 трехочковых бросков из 47. Самыми результативными стали Малкольм Брогдон и Домантас Сабонис, набравшие по 22 очка, притом последний еще и сделал 15 подборов.

После травм у «Индианы» восстанавливаются Ти Джей Уоррен и Даг Макдермотт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.94, победа «Вашингтона» — 2.13.

Имея в распоряжении, таких игроков как Уэстбрук и Бил, «Уизардс» просто обязаны бороться за плей-офф, но пока не получается, во многом из-за слабой поддержки у этих звезд.

Особенно у столичной команды проседает оборона, которая считается самой слабой в лиге на данный момент.

Учитывая данный факт, нам кажется, что у «Пэйсерс» не возникнет серьезных проблем, чтобы оформить очередную победу и, возможно, опередить «Майами» в таблице. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также берем «индивидуальный тотал "Индианы" больше 118,5» за 1.89. Оборона «Вашингтона» не выдержит под давлением Брогдона и Сабониса.