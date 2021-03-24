В среду, 24 марта, «Портленд» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей из 42.

В конце прошлой недели «Трэйл Блэйзерс» могли похвастаться серией побед из трех встреч, но затем внезапно крупно уступили «Далласу» (92:132).

Подопечные Терри Стоттса реализовали только 38 процентов бросков с игры, в то время как «Маверикс» — 56 процентов. Лидер «Портленда» Дамиан Лиллард стал самым результативным в своей команде с 19 очками, но из-за трехочковой дуги он не попал ни разу при семи попытках.

Все прогнозы на НБА

За «Трэйл Блэйзерс» пока не могут играть травмированные Юсуф Нуркич и Зак Коллинс.

«Бруклин»

«Бруклин» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 14 поражениями.

«Нетс» выиграли семь из последних восьми игр, даже несмотря на то, что до сих пор не могут рассчитывать на травмированного Кевина Дюранта.

В своем последнем матче подопечные Стива Нэша обыграли «Вашингтон» (113:106). Кайри Ирвинг записал на свой счет 28 очков, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата, а Джеймс Харден отметился 26 баллами и 8 передачами.

Среди травмированных у «Бруклина» значатся Дюрант, Ландри Шамет и Спенсер Динвидди. Также до 29 марта расположение команды по личным причинам покинул Ирвинг.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.87, победа «Бруклина» — 2.08.

Команда Стива Нэша — самая результативная в нынешнем сезоне. Своей атакующей мощью она способна задавить любого соперника.

Безусловно, в этом противостоянии «Нетс» тоже были бы фаворитами, если бы не внезапный отъезд Ирвинга, без которого почти вся ответственность перекладывается на плечи Хардена.

Справится ли «Борода» в одиночку? Ответ непрост. Полагаем, что «Бруклин» попытается как минимум соответствовать своему среднему уровню по набранным очкам. «Портленд» тоже должен сыграть лучше после фиаско в игре с «Далласом». Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал больше 235,5» за 1.82.