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    Справится ли «Бруклин» с «Портлендом» без Дюранта и Ирвинга?

    «Портленд» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Бруклин»
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    Джеймс Харден и Блэйк Гриффин
    В среду, 24 марта, «Портленд» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей из 42.

    В конце прошлой недели «Трэйл Блэйзерс» могли похвастаться серией побед из трех встреч, но затем внезапно крупно уступили «Далласу» (92:132).

    Подопечные Терри Стоттса реализовали только 38 процентов бросков с игры, в то время как «Маверикс» — 56 процентов. Лидер «Портленда» Дамиан Лиллард стал самым результативным в своей команде с 19 очками, но из-за трехочковой дуги он не попал ни разу при семи попытках.

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    За «Трэйл Блэйзерс» пока не могут играть травмированные Юсуф Нуркич и Зак Коллинс.

    «Бруклин»

    «Бруклин» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 14 поражениями.

    «Нетс» выиграли семь из последних восьми игр, даже несмотря на то, что до сих пор не могут рассчитывать на травмированного Кевина Дюранта.

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    • В своем последнем матче подопечные Стива Нэша обыграли «Вашингтон» (113:106). Кайри Ирвинг записал на свой счет 28 очков, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата, а Джеймс Харден отметился 26 баллами и 8 передачами.

    Среди травмированных у «Бруклина» значатся Дюрант, Ландри Шамет и Спенсер Динвидди. Также до 29 марта расположение команды по личным причинам покинул Ирвинг.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.87, победа «Бруклина» — 2.08.

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    Команда Стива Нэша — самая результативная в нынешнем сезоне. Своей атакующей мощью она способна задавить любого соперника.

    Безусловно, в этом противостоянии «Нетс» тоже были бы фаворитами, если бы не внезапный отъезд Ирвинга, без которого почти вся ответственность перекладывается на плечи Хардена.

    Справится ли «Борода» в одиночку? Ответ непрост. Полагаем, что «Бруклин» попытается как минимум соответствовать своему среднему уровню по набранным очкам. «Портленд» тоже должен сыграть лучше после фиаско в игре с «Далласом». Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал больше 235,5» за 1.82.

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    Прогноз и ставка на матч «Портленд» — «Бруклин» 24.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.82.
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