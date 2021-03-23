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    Выиграет ли «Атланта» второй матч подряд в Лос-Анджелесе?

    «Клипперс» — «Атланта». Прогноз (к. 1.76) и ставка на матч регулярного чемпионата НБА 23 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Атланта»
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    Трэй Янг
    Во вторник, 23 марта, «Клипперс» примут «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и 16 поражений.

    В этом месяце подопечные Тайрона Лю выступают не так успешно, как в начале сезона. В марте они проиграли сразу четыре из семи матчей.

    Накануне коллектив из Лос-Анджелеса обыграл «Шарлотт» (125:98). Пол Джордж оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 передач, Кавай Леонард добавил в копилку команды 17 баллов.

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    После травм у «Клипперс» восстанавливаются Патрик Беверли, Серж Ибака и Джей Скрабб.

    «Атланта»

    «Атланта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 20 поражениями.

    Команда Ллойда Пирса в этом сезоне выступает нестабильно, но в восьми последних матчах она одержала восемь побед и включились в борьбу за высочайшие места.

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    • Последней жертвой «Хоукс» стали «Лейкерс» (99:94), когда Джон Коллинс записал себе в актив 27 очков и 16 подборов, а Данило Галлинари набрал 18 баллов.

    У «Атланты» травмы залечивают Деантре Хантер, Брэндон Гудвин, Крис Данн и Кэм Реддиш.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.42, победа «Атланты» — 3.55.

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    По составу калифорнийцы сильнее, а вот по игре, особенно на данном этапе, вряд ли сильно превосходят соперника.

    «Хоукс» набрали отличный ход, а их победа над действующим чемпионом говорит нам о том, что они способны покинуть Лос-Анджелес триумфально.

    Веру в «ястребов» подкрепляет и тот факт, что в этом сезоне они уже обыгрывали «Клипперс» с разницей в 9 очков. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +7,5» за 1.76.

    Также можно попробовать ставку «победа "Атланты" в первой половине с форой +3,5» за 1.88.

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    Прогноз и ставка на матч «Клипперс» — «Атланта» 23.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
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