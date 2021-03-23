«Клипперс»
«Клипперс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и 16 поражений.
В этом месяце подопечные Тайрона Лю выступают не так успешно, как в начале сезона. В марте они проиграли сразу четыре из семи матчей.
Накануне коллектив из Лос-Анджелеса обыграл «Шарлотт» (125:98). Пол Джордж оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 передач, Кавай Леонард добавил в копилку команды 17 баллов.
После травм у «Клипперс» восстанавливаются Патрик Беверли, Серж Ибака и Джей Скрабб.
«Атланта»
«Атланта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 20 поражениями.
Команда Ллойда Пирса в этом сезоне выступает нестабильно, но в восьми последних матчах она одержала восемь побед и включились в борьбу за высочайшие места.
Последней жертвой «Хоукс» стали «Лейкерс» (99:94), когда Джон Коллинс записал себе в актив 27 очков и 16 подборов, а Данило Галлинари набрал 18 баллов.
У «Атланты» травмы залечивают Деантре Хантер, Брэндон Гудвин, Крис Данн и Кэм Реддиш.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.42, победа «Атланты» — 3.55.
По составу калифорнийцы сильнее, а вот по игре, особенно на данном этапе, вряд ли сильно превосходят соперника.
«Хоукс» набрали отличный ход, а их победа над действующим чемпионом говорит нам о том, что они способны покинуть Лос-Анджелес триумфально.
Веру в «ястребов» подкрепляет и тот факт, что в этом сезоне они уже обыгрывали «Клипперс» с разницей в 9 очков. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +7,5» за 1.76.
Также можно попробовать ставку «победа "Атланты" в первой половине с форой +3,5» за 1.88.