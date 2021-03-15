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    Продлит ли «Бостон» неудачную серию «Хьюстона»?

    «Хьюстон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Бостон»
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    Кемба Уокера
    В понедельник, 15 марта, «Хьюстон» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Хьюстон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и 25 поражений.

    «Рокетс» начали сезон неплохо и играли примерно в том же ритме до начала февраля, после чего случился ужасный провал. Команда Стивена Сайласа потерпела 15 поражений подряд, и эта серия длится до сих пор.

    Накануне техасцы уступили «Юте» (99:114). Лучшим в их составе с 27 баллами стал Кевин Портер, несмотря на то, что реализовал лишь 1 из 9 трехочковых бросков.

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    В лазарете «Хьюстона» находятся Пи Джей Такер, Джон Уолл, Эрик Гордон, Кристиан Вуд, Дануэл Хаус, Родион Куруч и Данте Экзам.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 18 поражениями.

    Перед паузой на Матч всех звезд НБА баскетболисты «Селтикс» одержали четыре победы подряд, однако не смогли продлить свою успешную серию, проиграв «Бруклину» (109:121).

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    • Откровенно провалил игру Джейлен Браун, реализовав всего 5 из 23 бросков с игры. Джейсон Тейтум записал в актив 31 балл, а Маркус Смарт в первой игре после травмы отметился 19 очками.

    После травмы у «Бостона» восстанавливается только Ромео Лэнгфорд.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.18, победа «Хьюстона» — 6.40.

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    После поражения от «Бруклина» подопечным Брэда Стивенса очень важно реабилитироваться, тем более что дальше их ждет встреча с «Ютой».

    К счастью для «Селтикс», в настоящее время трудно найти более подходящего соперника, чем «Хьюстон». У техасцев почти все ключевые игроки если не залечивают травмы, то мечтают о новой команде.

    Полагаем, что гости выиграют без особых проблем, продлив страдания «Рокетс». Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -9,5» за 1.79.

    Альтернативный вариант — «победа "Бостона" в первой четверти с форой -3,5» за 1.84.

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