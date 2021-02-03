В среду, 3 февраля, «Голден Стэйт» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами и девятью поражениями.

Команда Стива Керра в этом сезоне слишком нестабильна. В теории она способна обыграть любого соперника, но зачастую и проигрывает очень неожиданно. Во многом качество игры зависит от формы Стефа Карри.

В своем последнем матче калифорнийцы обыграли «Детройт» (118:91). Карри набрал 28 очков, а Эндрю Уиггинс — 20.

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В лазарете «Уорриорз» находятся Клэй Томпсон, Маркиз Крисс, Эрик Паскаль и Ален Смайлагич.

«Бостон»

«Бостон» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и восемь поражений.

Проблемы «Селтикс» в основном связаны с кадровыми потерями. Некоторое время не играли лидеры команды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, а сейчас, когда они вернулись в строй, повреждение получил Маркус Смарт.

В своем последнем матче подопечные Брэда Стивенса уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:96), хотя имели все шансы обыграть действующего чемпиона.

После травм у «Бостона» восстанавливается не только Смарт, но и Ромео Лэнгфорд и Пэйтон Притчард.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.80, победа «Голден Стэйт» — 2.35.

Пожалуй, мы согласимся с экспертами и поставим на «Селтикс», чей состав смотрится привлекательнее даже без учета Смарта.

«Уорриорз» играют слишком нестабильно, а рассчитывать на то, что Карри поймает кураж, мы бы не стали. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 112,5» за 1.80. Ждем активности от Тейтума и Брауна, а также от Кембы Уокера, которому нужно реабилитироваться за 4 набранных очка в матче с «Лейкерс».