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    Обыграет ли «Бостон» нестабильный «Голден Стэйт»?

    «Голден Стэйт» — «Бостон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 февраля 2021 года

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    «Голден Стэйт» — «Бостон»: прогноз и ставка
    Джейлен Браун
    В среду, 3 февраля, «Голден Стэйт» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами и девятью поражениями.

    Команда Стива Керра в этом сезоне слишком нестабильна. В теории она способна обыграть любого соперника, но зачастую и проигрывает очень неожиданно. Во многом качество игры зависит от формы Стефа Карри.

    В своем последнем матче калифорнийцы обыграли «Детройт» (118:91). Карри набрал 28 очков, а Эндрю Уиггинс — 20.

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    В лазарете «Уорриорз» находятся Клэй Томпсон, Маркиз Крисс, Эрик Паскаль и Ален Смайлагич.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и восемь поражений.

    Проблемы «Селтикс» в основном связаны с кадровыми потерями. Некоторое время не играли лидеры команды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, а сейчас, когда они вернулись в строй, повреждение получил Маркус Смарт.

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    • В своем последнем матче подопечные Брэда Стивенса уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:96), хотя имели все шансы обыграть действующего чемпиона.

    После травм у «Бостона» восстанавливается не только Смарт, но и Ромео Лэнгфорд и Пэйтон Притчард.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.80, победа «Голден Стэйт» — 2.35.

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    Пожалуй, мы согласимся с экспертами и поставим на «Селтикс», чей состав смотрится привлекательнее даже без учета Смарта.

    «Уорриорз» играют слишком нестабильно, а рассчитывать на то, что Карри поймает кураж, мы бы не стали. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 112,5» за 1.80. Ждем активности от Тейтума и Брауна, а также от Кембы Уокера, которому нужно реабилитироваться за 4 набранных очка в матче с «Лейкерс».

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