В четверг, 28 января, «Сан-Антонио» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету девять побед и восемь поражений.

В целом «Сперс» выступают нестабильно, что отражают шесть последних встреч, в которых техасская команда имела равное количество триумфов и неудач.

В своем последнем матче команда Грега Поповича обыграла «Вашингтон» (121:101). Самым результативным с 21 баллом стал Патрик Миллз, при этом сразу семь игроков набрали 10 или больше очков.

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Среди травмированных у «Сан-Антонио» значится только защитник Деррик Уайт.

«Бостон»

«Бостон» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с десятью победами и шестью поражениями.

В январе подопечные Брэда Стивенса потерпели три поражения подряд, что можно объяснить коронавирусом, выявленным у некоторых баскетболистов, среди которых Джейсон Тейтум.

Сейчас Тейтум полностью здоров. Накануне он помог «Селтикс» выиграть у «Чикаго» (119:103), набрав 24 очка, что на два балла меньше, чем у самого результативного игрока — Джейлена Брауна.

После травм у «Бостона» восстанавливаются Пэйтон Притчард и Ромео Лэнгфорд.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.77, победа «Сан-Антонио» — 2.39.

Пожалуй, мы согласимся с этим раскладом, ведь у «Селтикс» больше нет кадровых проблем, а это значит, что они готовы играть в полную силу.

Звезды «Бостона» кажутся более надежными, чем Демар Дерозан и Ламаркус Олдридж, так что мы считаем, что подопечные Стивенса возьмут верх. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также можно взять «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5» за 1.86 в расчете на то, что Тейтум и Браун не сбавят оборотов.