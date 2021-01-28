«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету девять побед и восемь поражений.
В целом «Сперс» выступают нестабильно, что отражают шесть последних встреч, в которых техасская команда имела равное количество триумфов и неудач.
В своем последнем матче команда Грега Поповича обыграла «Вашингтон» (121:101). Самым результативным с 21 баллом стал Патрик Миллз, при этом сразу семь игроков набрали 10 или больше очков.
Среди травмированных у «Сан-Антонио» значится только защитник Деррик Уайт.
«Бостон»
«Бостон» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с десятью победами и шестью поражениями.
В январе подопечные Брэда Стивенса потерпели три поражения подряд, что можно объяснить коронавирусом, выявленным у некоторых баскетболистов, среди которых Джейсон Тейтум.
Сейчас Тейтум полностью здоров. Накануне он помог «Селтикс» выиграть у «Чикаго» (119:103), набрав 24 очка, что на два балла меньше, чем у самого результативного игрока — Джейлена Брауна.
После травм у «Бостона» восстанавливаются Пэйтон Притчард и Ромео Лэнгфорд.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.77, победа «Сан-Антонио» — 2.39.
Пожалуй, мы согласимся с этим раскладом, ведь у «Селтикс» больше нет кадровых проблем, а это значит, что они готовы играть в полную силу.
Звезды «Бостона» кажутся более надежными, чем Демар Дерозан и Ламаркус Олдридж, так что мы считаем, что подопечные Стивенса возьмут верх. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также можно взять «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5» за 1.86 в расчете на то, что Тейтум и Браун не сбавят оборотов.