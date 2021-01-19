«Мемфис» — «Финикс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 января 2021 года

«Мемфис»
«Мемфис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и шесть поражений.
Команда Тейлора Дженкинса неудачно начала сезон, выиграв всего два матча из восьми.
Однако затем «Гриззлис» преобразились и поочередно обыграли «Бруклин» (115:110), «Кливленд» (101:91), «Миннесоту» (118:107) и «Филадельфию» (106:104).
В поединке с «Сиксерс» сразу семь игроков набрали 10 или более очков, а самым результативным стал Джа Морант с 17 баллами в активе.
Среди травмированных у «Мемфиса» значится только форвард Джарен Джексон.
«Финикс»
«Финикс» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и четырьмя поражениями.
«Санз» начали регулярный чемпионат с пяти побед в шести стартовых матчах, однако затем регулярно чередовали успехи с неудачами.
В своем последнем сыгранном поединке команда Монти Уильямса уступила «Вашингтону» (107:128), несмотря на 33 очка Девина Букера.
Следующие три запланированные игры не состоялись. Дело в том, что НБА не разрешала «Санз» выходить на площадку, поскольку игроки могли контактировать с заболевшими коронавирусом баскетболистами «Уизардс».
После травм у «Финикса» восстанавливаются Джейлен Смит и Кэмерон Пэйн.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.76, победа «Мемфиса» — 2.41.
Нам же кажется, что «Гриззлис» у себя дома способны навязать борьбу сопернику, который в последние дни был лишен игровой практики.
Кто-то скажет, что отдых пойдет на пользу «Санс», но на самом деле никакого расслабления не было на фоне опасений заболеть коронавирусом.
Команда Тейлора Дженкинса пребывает в хорошей форме, так что должна проявить себя во всей красе. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +4,5» за 1.76.
Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Мемфиса" меньше 111,5» за 1.77. «Гриззлис» редко набирают больше 110 баллов даже в победных матчах, так что этим можно воспользоваться.