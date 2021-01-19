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    Пойдет ли незапланированный отдых на пользу «Финиксу»?

    «Мемфис» — «Финикс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Финикс»
    Девин Букер
    Во вторник, 19 января, «Мемфис» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 01:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Января 2021 года
    Мемфис
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    •  Мемфис 01:00 Финикс Финикс
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.68
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    «Мемфис»

    «Мемфис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и шесть поражений.

    Команда Тейлора Дженкинса неудачно начала сезон, выиграв всего два матча из восьми.

    Однако затем «Гриззлис» преобразились и поочередно обыграли «Бруклин» (115:110), «Кливленд» (101:91), «Миннесоту» (118:107) и «Филадельфию» (106:104).

    В поединке с «Сиксерс» сразу семь игроков набрали 10 или более очков, а самым результативным стал Джа Морант с 17 баллами в активе.

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    Среди травмированных у «Мемфиса» значится только форвард Джарен Джексон.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и четырьмя поражениями.

    «Санз» начали регулярный чемпионат с пяти побед в шести стартовых матчах, однако затем регулярно чередовали успехи с неудачами.

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    • В своем последнем сыгранном поединке команда Монти Уильямса уступила «Вашингтону» (107:128), несмотря на 33 очка Девина Букера.

    Следующие три запланированные игры не состоялись. Дело в том, что НБА не разрешала «Санз» выходить на площадку, поскольку игроки могли контактировать с заболевшими коронавирусом баскетболистами «Уизардс».

    После травм у «Финикса» восстанавливаются Джейлен Смит и Кэмерон Пэйн.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.76, победа «Мемфиса» — 2.41.

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    Нам же кажется, что «Гриззлис» у себя дома способны навязать борьбу сопернику, который в последние дни был лишен игровой практики.

    Кто-то скажет, что отдых пойдет на пользу «Санс», но на самом деле никакого расслабления не было на фоне опасений заболеть коронавирусом.

    Команда Тейлора Дженкинса пребывает в хорошей форме, так что должна проявить себя во всей красе. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +4,5» за 1.76.

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Мемфиса" меньше 111,5» за 1.77. «Гриззлис» редко набирают больше 110 баллов даже в победных матчах, так что этим можно воспользоваться.

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