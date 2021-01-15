«Денвер» — «Голден Стэйт». Прогноз (2.08) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 января 2020 года

В пятницу, 15 января, «Денвер» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Пепси-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с пятью победами и шестью поражениями.

«Наггетс» выиграли два из последних трех матчей, но накануне они в гостях не справились с «Бруклином» (116:122).

Подопечные Майка Мэлоуна отлично начали встречу и к большому перерыву имели преимущество «+16». Однако провал в третьей четверти привел к напряженной борьбе в заключительной 12-минутке, где во всей красе себя проявил Кевин Дюрант, набравший 34 очка.

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Среди травмированных у «Денвера» значатся Майкл Портер, Грег Уиттингтон и Гари Харрис.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» идет седьмым в Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и пять поражений.

«Уорриорз» также выиграли два из последних трех матчей, а в своем последнем поединке проиграли «Индиане» (95:104).

Команда Стива Керра выиграла первую четверть 28:19, но затем резко сдала, поэтому почти без шансов уступила сопернику. Самым результативным у «воинов» стал Эндрю Уиггинс, набравший 22 очка, в активе Стефа Карри 20 баллов.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Маркиз Крисс, Эрик Паскаль и Ален Смаилагич.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.52, победа «Голден Стэйт» — 3.05.

Следует напомнить, что данная игра станет для «Наггетс» первой домашней после изнурительной выездной серии, в которой было потрачено много сил.

Мы не удивимся, если «воины», долгое время игравшие дома, сумеют навязать борьбу или даже выиграть у подопечных Мэлоуна.

Если не считать Николу Йокича, «Наггетс» остаются слишком нестабильными, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой +4,5» за 2.08.

Также можно попробовать поставить на высокую результативность Карри, который в принципиальных матчах зачастую выстреливает, да и после не самой лучшей игры с «Индианой» он должен реабилитироваться. Коэффициенты на это событие появятся лишь ближе к началу встречи.