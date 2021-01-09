«Голден Стэйт» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 января 2021 года

В субботу, 9 января, «Голден Стэйт» у себя дома сыграет с «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско, начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и четыре ничьи.

Подопечные Стива Керра начали сезон с двух поражений, но постепенно набрали форму и поочередно обыграли «Портленд» (137:122) и «Сакраменто» (137:106).

Да, 7 января, «воины» уступили «Клипперс» (101:108), что в целом связано с невнятной игрой Стефа Карри. Лидер команды набрал всего 13 очков, а в одном из эпизодов даже повредил лодыжку. К счастью, травма оказалась не слишком серьезной.

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Главной потерей «Голден Стэйт» остается Клэй Томпсон, которого мы не увидим на площадке в ближайшее время.

«Клипперс»

Баскетболисты «Клипперс» идут третьими в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и тремя поражениями.

Как видим, в целом команда Тайрона Лю играет хорошо, хотя случались и странные провалы, как, например, в матче с «Далласом» (73:124). Также неожиданным можно назвать поражение от «Сан-Антонио» (113:116) на домашней арене.

У «Голден Стэйт» игроки «Клипперс» выиграли (108:101), даже несмотря на то, что Кавай Леонард и Пол Джордж не были привычно результативными.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Маркус Моррис и Джей Шрубб.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.68, победа «Голден Стэйт» — 2.60.

Скорее всего, команда Тайрона Лю вновь обыграет соперника. Она с ним расправилась, не имея даже суток на отдых после игры против «Сан-Антонио», а теперь, когда они находятся в равных условиях, преимущество «Клипперс» должно стать еще более очевидным.

Да, Карри способен выдать сверхрезультативный матч, но после повреждения лодыжки это вряд ли произойдет. В то же время у гостей большая глубина состава, так что даже провал Леонарда или Джорджа не станет трагедией. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -4,5» за 1.98.

Еще один вариант — «победа "Клипперс" в первой четверти». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80. 0