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    Хватит ли одного Митчелла для победы над Дюрантом и Ирвингом?

    «Бруклин» — «Юта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Юта»
    Кайри Ирвинг
    В среду, 6 января, «Бруклин» у себя дома примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Бруклин» — «Юта».

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету три победы и четыре ничьи.

    «Нетс» начали сезон с двух уверенных побед, когда обыграли «Голден Стэйт» (125:99) и «Бостон» (123:95).

    Однако после этого подопечные Стива Нэша обменялись победами с «Атлантой» (145:141 и 96:114), а также проиграли «Шарлотт» (104:106), «Мемфису» (111:116) и «Вашингтону» (122:123).

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    Возможно, неудачная серия связана с травмой Спенсера Динуидди. Также в лазарете команды находится Николас Клакстон.

    «Юта»

    «Юта» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя победами и двумя поражениями.

    Баскетболисты «Джаз» уже успели обыграть «Портленд» (120:100), «Оклахому» (110:109), «Клипперс» (106:100) и «Сан-Антонио» (130:109).

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    • В то же время команда Куина Снайдера потерпела поражения от «Миннесоты» (111:116) и «Финикса» (96:106).

    К счастью, кадровых проблем у «Юты» сейчас нет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.75, победа «Юты» — 2.36.

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    Обе команды заслуженно считаются претендентами на выход в плей-офф, но сильнее по составу все же выглядят «Нетс».

    Да, они потеряли на целый сезон Динуидди, зато по-прежнему могут полагаться на двух суперзвезд в лице Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

    У «Джаз» есть талантливый Донован Митчелл, однако проблема в том, что его некому поддержать в плане результативности. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также интересной кажется ставка «тотал больше 229,5» за 1.80. «Бруклин» — элитная команда в плане бросков из-за трехочковой дуги, ну а в «Юте» будем рассчитывать на проворность Митчелла. 0

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