«Денвер» — «Хьюстон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 декабря 2020 года

«Денвер»
«Денвер» пока не оправдывает надежды своих болельщиков, воодушевившихся выходом своих любимцев в финал Западной конференции в прошлом сезоне.
«Наггетс» стартовали в регулярном чемпионате с поражения в овертайме от «Сакраменто» (122:124).
Привычно мощно выступил центровой Никола Йокич (29 очков и 15 подборов), но его не поддержал Джамал Маррей (9 очков при 1 реализованном броске с игры из 9).
После этого «Денвер» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» (108:121), взяв у гостей лишь заключительную четверть, которая ничего не решала.
В лазарете «Наггетс» находятся Джамайкл Грин и Грег Уиттингтон.
«Хьюстон»
Первым для «Хьюстона» в этом сезоне должен был стать матч против «Оклахомы», но в итоге он был отложен.
Причина заключалась в том, что «Рокетс» потеряли сразу восьмерых баскетболистов, без которых не удалось сформировать полноценную заявку на игру.
На встречу с «Портлендом» техасцы все-таки вышли, но проиграли по итогам овертайма со счетом 126:128 ОТ.
Героем в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден, который за 43 минуты набрал 44 очка и сделал 17 результативных передач.
Среди выбывших у «Рокетс» до сих пор значатся Эрик Гордон, Мейсон Джонс, Демаркус Казинс, Крис Клемонс, Бен Маклемор, Кеньон Мартин и Джон Уолл.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.23, победа «Хьюстона» — 5.20.
Полагаем, что именно в этой встрече «Наггетс» наконец-то соберут все свои силы, чтобы одержать первую победу в сезоне.
Волнение не позволило им дожать «Сакраменто» в овертайме, а затем они попросту проиграли более талантливой команде «Клипеерс».
Однако «Рокетс» они проиграть не должны. Техасцы остались без половины своего состава, а отсутствие Казинса развяжет руки Йокичу. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -8,5» за 1.81.
Также можно попробовать ставку «победа "Денвера" в первой половине с форой -5,5» за 1.88. 0