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    Одержит ли «Денвер» первую победу в сезоне?

    «Денвер» — «Хьюстон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Хьюстон»
    Никола Йокич
    Во вторник, 29 декабря, «Денвер» у себя дома сыграет с «Хьюстоном» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Пепси-центре», начнется в 05:00 по московскому времени. Прогноз на «Денвер» — «Хьюстон».

    «Денвер»

    «Денвер» пока не оправдывает надежды своих болельщиков, воодушевившихся выходом своих любимцев в финал Западной конференции в прошлом сезоне.

    «Наггетс» стартовали в регулярном чемпионате с поражения в овертайме от «Сакраменто» (122:124).

    Привычно мощно выступил центровой Никола Йокич (29 очков и 15 подборов), но его не поддержал Джамал Маррей (9 очков при 1 реализованном броске с игры из 9).

    После этого «Денвер» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» (108:121), взяв у гостей лишь заключительную четверть, которая ничего не решала.

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    В лазарете «Наггетс» находятся Джамайкл Грин и Грег Уиттингтон.

    «Хьюстон»

    Первым для «Хьюстона» в этом сезоне должен был стать матч против «Оклахомы», но в итоге он был отложен.

    Причина заключалась в том, что «Рокетс» потеряли сразу восьмерых баскетболистов, без которых не удалось сформировать полноценную заявку на игру.

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    • На встречу с «Портлендом» техасцы все-таки вышли, но проиграли по итогам овертайма со счетом 126:128 ОТ.

    Героем в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден, который за 43 минуты набрал 44 очка и сделал 17 результативных передач.

    Среди выбывших у «Рокетс» до сих пор значатся Эрик Гордон, Мейсон Джонс, Демаркус Казинс, Крис Клемонс, Бен Маклемор, Кеньон Мартин и Джон Уолл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.23, победа «Хьюстона» — 5.20.

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    Полагаем, что именно в этой встрече «Наггетс» наконец-то соберут все свои силы, чтобы одержать первую победу в сезоне.

    Волнение не позволило им дожать «Сакраменто» в овертайме, а затем они попросту проиграли более талантливой команде «Клипеерс».

    Однако «Рокетс» они проиграть не должны. Техасцы остались без половины своего состава, а отсутствие Казинса развяжет руки Йокичу. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -8,5» за 1.81.

    Также можно попробовать ставку «победа "Денвера" в первой половине с форой -5,5» за 1.88. 0

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