«Денвер» — «Хьюстон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 декабря 2020 года

Во вторник, 29 декабря, «Денвер» у себя дома сыграет с «Хьюстоном» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Пепси-центре», начнется в 05:00 по московскому времени. Прогноз на «Денвер» — «Хьюстон».

«Денвер»

«Денвер» пока не оправдывает надежды своих болельщиков, воодушевившихся выходом своих любимцев в финал Западной конференции в прошлом сезоне.

«Наггетс» стартовали в регулярном чемпионате с поражения в овертайме от «Сакраменто» (122:124).

Привычно мощно выступил центровой Никола Йокич (29 очков и 15 подборов), но его не поддержал Джамал Маррей (9 очков при 1 реализованном броске с игры из 9).

После этого «Денвер» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» (108:121), взяв у гостей лишь заключительную четверть, которая ничего не решала.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Наггетс» находятся Джамайкл Грин и Грег Уиттингтон.

«Хьюстон»

Первым для «Хьюстона» в этом сезоне должен был стать матч против «Оклахомы», но в итоге он был отложен.

Причина заключалась в том, что «Рокетс» потеряли сразу восьмерых баскетболистов, без которых не удалось сформировать полноценную заявку на игру.

На встречу с «Портлендом» техасцы все-таки вышли, но проиграли по итогам овертайма со счетом 126:128 ОТ.

Героем в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден, который за 43 минуты набрал 44 очка и сделал 17 результативных передач.

Среди выбывших у «Рокетс» до сих пор значатся Эрик Гордон, Мейсон Джонс, Демаркус Казинс, Крис Клемонс, Бен Маклемор, Кеньон Мартин и Джон Уолл.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.23, победа «Хьюстона» — 5.20.

Полагаем, что именно в этой встрече «Наггетс» наконец-то соберут все свои силы, чтобы одержать первую победу в сезоне.

Волнение не позволило им дожать «Сакраменто» в овертайме, а затем они попросту проиграли более талантливой команде «Клипеерс».

Однако «Рокетс» они проиграть не должны. Техасцы остались без половины своего состава, а отсутствие Казинса развяжет руки Йокичу. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -8,5» за 1.81.

Также можно попробовать ставку «победа "Денвера" в первой половине с форой -5,5» за 1.88. 0