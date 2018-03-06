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    Станет ли визит в Чикаго успешным для «Бостона»?

    «Чикаго» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 6 марта

    НБА Чикаго Буллз Бостон Селтикс
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    Кайри Ирвинг
    Кайри Ирвинг
    CelticsLife.com
    Во вторник, 6 марта, «Чикаго Буллз» на своей площадке примет «Бостон Селтикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Юнайтед-центре», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Чикаго» — «Бостон».

    «Чикаго»

    Баскетболисты «Чикаго» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На их счету 21 победа и 41 поражение.

    Подопечные Фреда Хойберга практически лишились шансов на выход в плей-офф, поскольку отставание от восьмого места составляет сразу 12 побед, которые нереально отыграть за 20 оставшихся матчей.

    В последнее время «Буллз» играют крайне слабо. Начиная с середины февраля, они проиграли «Торонто» (98:122), «Филадельфии» (115:116), «Миннесоте» (104:122), «Бруклину» (87:104) и «Шарлотт» (103:118), а обыграть смогли только скромный «Даллас» (108:100).

    В лазарете «Чикаго» находятся Джастин Холидэй, Робин Лопес и Пол Ципсер.

    «Бостон»

    Ближайшие события

    «Бостон Селтикс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 44 победы и 20 поражений.

    Команда Брэда Стивенса по-прежнему претендует на первую строчку, которую сейчас занимает «Торонто», в активе которого на одну победу больше.

    Накануне «Бостон» в сверхнапряженном матче проиграл лидеру Западной конференции «Хьюстон Рокетс» (120:123), хотя перед этим поочередно выиграл у «Детройта» (110:98), «Нью-Йорка» (121:112), «Мемфиса» (109:98) и «Шарлотт» (134:106).

    У «Селтикс» после серьезной травмы продолжает восстанавливаться Гордон Хэйворд. Также не набрал необходимых кондиций Джабари Берд.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1,24, победа «Чикаго» — 4,60.

    1,70Победа «Бостона» с форой -7,5

    На данном этапе команды решают разные задачи: «Селтикс» ведут борьбу за более высокое место, а «Буллз» попросту доигрывают сезон, в котором они не добились больших успехов.

    У баскетболистов «Бостона» имеется дополнительная мотивация, так что они должны добыть важную победу. Рекомендуем присмотреться к ставке «победа гостей с форой -7,5» за 1,70.

    1,95Тотал меньше 215,5

    Еще один интересный вариант – «тотал меньше 215,5» за 1,95. Ожидаем, что «Бостон» быстро создаст себе гандикап, а затем будет просто удерживать лидерство, что приведет к не самой результативной игре.

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