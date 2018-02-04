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    Одержат ли «волки» четвертую победу над «пеликанами»?

    «Миннесота» — «Нью-Орлеан». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 4 февраля

    НБА Миннесота Тимбервулвз
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    Эндрю Уиггинс
    Эндрю Уиггинс
    В воскресенье, 4 февраля, «Миннесота» на своей площадке примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. Прогноз на «Миннесота» — «Нью-Орлеан».

    «Миннесота»

    Баскетболисты «Миннесоты» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 33 победы и 22 поражения.

    «Тимбервулвз» всего на одну победу отстают от «Сан-Антонио» и на четыре – от «Хьюстона». При этом за подопечными Тома Тибодо гонится «Оклахома».

    Все прогнозы на НБА

    В своем последнем матче «Миннесота» обыграла «Милуоки» (108:89), хотя перед этим проиграла «Торонто» (104:109) и «Атланте» (100:105).

    Важно отметить, что на домашней арене «волки» не проигрывают с 17 декабря прошлого года, а большинство неудач приходится на гостевые встречи.

    Серьезных кадровых проблем у «Миннесоты» на данный момент нет.

    «Нью-Орлеан»

    Баскетболисты «Нью-Орлеана» расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Пеликанс» 28 побед и 23 поражения.

    Ближайшие события

    Подопечные Элвина Джентри минимально отстают от «Портленда» и «Оклахомы», в то же время в спину им дышит «Денвер», да и «Клипперс» находятся вблизи.

    Накануне «Нью-Орлеан» одержал победу над «Оклахомой» (114:100), хотя перед этим проиграл «Клипперс» (103:112) и «Сакраменто» (103:114).

    В гостях «пеликаны» имеют положительный баланс побед и поражений: 14 против 12.

    Среди травмированных у «Нью-Орлеана» значатся Никола Миротич, Франк Джексон, Демаркус Казинс, Соломон Хилл и Алексис Аджинса.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Миннесоты» — 1,26, победа «Нью-Орлеана» — 4,30.

    1,95Победа «Миннесоты» с форой -8,5

    Действительно, на домашней площадке «волки» играют крайне убедительно, поэтому зацепиться за позитивный результат «пеликанам» будет очень сложно, тем более без Демаркуса Казинса, выбывшего до конца сезона.

    Это будет уже четвертая очная встреча команд в текущем сезоне. В трех предыдущих успех праздновали «Тимбервулвз», притом в двух случаях их финальное преимущество составило 18 баллов.

    Все факты говорят о том, что «Миннесота» должна одержать уверенную победу, поэтому рекомендуем к рассмотрению ставку «победа хозяев с форой -8,5» за 1,95.

    1,72Победа Уиггинса в противостоянии с Муром с форой -1,5

    В противостоянии Эндрю Уиггинса и Итуана Мура преимущество мы бы отдали первому, поэтому также можно поставить на «победу Уиггинса с форой -1,5» за 1,72.

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