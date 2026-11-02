Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Париже (Франция) после снятия канадца Дениса Шаповалова из-за травмы.

Карен Хачанов globallookpress.com

Россиянин уступал с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 1:4, после чего канадец потянул мышцу и не смог продолжить игру.

Шаповалов подал навылет восемь раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Хачанов сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Хачанов сыграет с сильнейшим в матче между Алехандро Давидович-Фокиной и Моизом Куаме.