Испанский теннисист Карлос Алькарас(3‑я ракетка мира) в двух сетах переиграл австралийца Алекса де Минора (10‑я ракетка) со счётом 6:1, 6:4 на турнире серии ATP 500 в Вене.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Соперники были на корте почти полтора часа. За это время Алькарас 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк‑пойнта из 8 заработанных.

На счету его соперника — один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк‑пойнта.

Для Алькараса победа в Вене стала 28‑й в карьере и четвёртой в сезоне. Ранее в этом году он выиграл Australian Open, а также турниры категории ATP 500 в Дохе и Токио.