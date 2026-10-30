Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Токио.

Диана Шнайдер globallookpress.com

В четвертьфинале 13-я ракетка мира победила Александру Эалу из Филиппин, которая занимает 19-е место в рейтинге. Матч продлился 2 часа 54 минуты. Итоговый счет встречи — 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Эала выполнила две подачи навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из десяти. Шнайдер записала на свой счет пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В полуфинальном матче Диана сыграет со словацкой теннисисткой Мией Поганковой.