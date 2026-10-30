Елена Рыбакина (первая ракетка мира) из Казахстана снялась с турнира серии WTA‑500 в Токио.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Она должна была сыграть в четвертьфинале с канадкой Лейлой Фернандес (23‑я в рейтинге), но не вышла на матч.

«Дорогие болельщики, с сожалением сообщаю, что мне пришлось сняться с предстоящего матча. Увы, столкнулась с болью и воспалением в шее, что повлияло на мою способность играть в полную силу. Это решение далось непросто. Мне нравится здесь играть, я ценю невероятную поддержку со стороны фанатов. Надеюсь вернуться в следующем году. Всем спасибо за понимание и поддержку», — приводит слова Рыбакиной пресс‑служба WTA на официальном сайте.