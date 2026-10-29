Немецкий теннисист Александр Зверев победил Таллона Грикспора из Нидерландов в 1/8 финала турнира в Вене (Австрия).

Александр Зверев globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Зверева.

Зверев 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Грикспора три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Таким образом, Зверев пробился в четвертьфинал турнира, где сыграет против представителя Великобритании Александра Фери.