Российская теннисистка Татьяна Прозорова уступила британке Хэрриет Дарт в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу со счетом 4:6, 6:2, 2:6.

Татьяна Прозорова globallookpress.com

Соперницы провели на корте 2 часа 15 минут. Прозорова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Дарт три подачи навылет, пять двойных ошибок и 6 выигранных брейк-пойнтов из 14.

Во втором раунде турнира Хэрриет Дарт сыграет с победительницей матча между Полиной Кудерметовой из Узбекистана и Джанис Тьен из Индонезии.