26-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти выиграл турнир категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Лоренцо Музетти globallookpress.com

В финальном матче он обыграл американца Тейлора Фрица, занимающего 14-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.

За это время Музетти выполнил два эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Фрица три подачи навылет и отсутствие ошибки на подаче. Брейк-пойнтов у американца за весь матч не было.

Для Музетти этот трофей стал третьим в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде и первым в 2026 году. Ранее итальянский теннисист побеждал на соревнованиях в Гамбурге и Неаполе.