Организаторы турнира серии ATP-500 в швейцарском Базеле представили список участников, которые планируют здесь сыграть.
Сроки проведения турнира: 24 октября — 1 ноября 2026 года. В 2025 году его выиграл бразилец Жоау Фонсека.
Теннис. Турнир ATP-500, Базель, 2026 год. Предварительный список участников (частично):
Бен Шелтон (США);
Артюр Фис (Франция);
Рафаэль Ходар (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Хольгер Руне (Дания);
Тейлор Фриц (США);
Александр Бублик (Казахстан);
Иржи Легечка (Чехия);
Каспер Рууд (Норвегия);
Хуберт Хуркач (Польша);
Алехандро Табило (Чили);
Валантен Вашеро (Монако);
Уго Умбер (Франция);
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
Стефанос Циципас (Греция);
Зизу Бергс (Бельгия);
Стэн Вавринка (Швейцария).