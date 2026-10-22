Сроки проведения турнира: 24 октября — 1 ноября 2026 года. В 2025 году его выиграл бразилец Жоау Фонсека.

Организаторы турнира серии ATP-500 в швейцарском Базеле представили список участников, которые планируют здесь сыграть.

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