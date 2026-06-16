Бразильский теннисист Жоао Фонсека (25-е место в мировом рейтинге) уступил немцу Яннику Ханфману (на 59-й строчке рейтинга) в первом раунде травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) со счетом 2:6, 2:6. Игра продлилась 1 час 6 минут.

Жоао Фонсека globallookpress.com

В ходе матча Фонсека выполнил два эйса, не допустив ни одной двойной ошибки. Брейк-пойнты не были реализованы, а процент успешных подач с первой попытки составил 62%. Ханфман, в свою очередь, сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных. Процент успешных подач с первой попытки у него был 72%.

Во втором круге турнира соперником Ханфмана станет либо немец Александр Зверев (третья ракетка мира), либо чех Вит Коприва (64-я позиция в рейтинге).