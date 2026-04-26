Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у датчанина Элмера Мёллера в третьем круге турнира в Мадриде.

Янник Синнер globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Синнер сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Мёллер подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге «мастерса» Синнеру предстоит сыграть либо против англичанина Кэмерона Норри, либо против аргентинца Тьяго Агустина Тиранте.