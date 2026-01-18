Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, победительница Уимблдона-2023 и 34-я ракетка мира, сообщила о своем решении не участвовать в Australian Open — 2026 из-за травмы плеча.

Маркета Вондроушова globallookpress.com

«Мне искренне жаль, что мне пришлось отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии из-за проблем с плечом. После всех испытаний, которые мне пришлось преодолеть, я обязана поставить свое здоровье на первое место, хотя это решение далось мне нелегко. Благодарю всех за понимание и поддержку», — написала Вондроушова в своих социальных сетях.

Australian Open — 2026, первый турнир «Большого шлема» в сезоне, пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля на хардовых кортах. Текущие чемпионы — итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.