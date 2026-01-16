Девятая ракетка мира Мэдисон Киз поделилась ожиданиями от защиты титула на предстоящем Australian Open.

Мэдисон Киз globallookpress.com

«Я стараюсь насладиться моментом, потому что мне кажется, что очень часто мы оглядываемся назад и испытываем сожаление. Даже в трудные моменты, когда было стрессово, напряжённо, мы не находили в этом ничего приятного.

Я пытаюсь изменить своё отношение к давлению. Стараюсь насладиться всеми классными моментами, например, когда вижу вокруг свою фотографию с трофеем в руках. Я никогда не могла и мечтать о таком.

Уверена, что, выходя на корт, буду очень нервничать. Но не думаю, что когда-либо выходила на корт в первом круге турнира "Большого шлема" и не нервничала», — приводит слова Киз пресс-служба турнира.

Australian Open — 2026 пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

Американка в решающей встрече прошлогоднего розыгрыша обыграла белоруску Арину Соболенко.