Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над Катериной Синяковой из Чехии в 1/4 финала турнира в Ухане.

Джессика Пегула globallookpress.com

«Я не знаю… Мне кажется, я в очень хорошей форме. Не думаю, что мне нужно играть больше матчей или работать над физической составляющей, потому что я смогла побороться в этих матчах и сыграть при этом хорошо. Но да… не знаю.

Рада, что мне удалось во всём разобраться. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было полегче для моего ментльного и физического состояния, но если бы все матчи до конца жизни я выигрывала в трёх сетах, то была бы счастлива», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.

В 1/2 финала турнира в Ухане Пегула встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.