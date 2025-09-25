Тиафо: Алькараса и Синнера отличает уникальный стиль игры

Известный американский теннисист(29-я ракетка мира) считает, что два лучших игрока на сегодняобладают отличающимся друг от друга стилем игры.

«У каждого из них свой пазл, свой стиль. Но самое важное — это интенсивность, с которой они играют, та скорость, с которой они действуют.

С Янником ты всегда знаешь, что можешь получить от него каждый день. Алькарас больше похож на меня — более яркий, талантливый, условно говоря. Но всё равно его усилия и то, что он показывает каждый день, неизменно на высоком уровне», — сказал американец пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Алькарас с 11540 очками сейчас является первой ракеткой мира, а за ним идет Синнер (10780).