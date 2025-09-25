ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    ПедриньоОт мексиканского Иньесты до лидера «Зенита»: за кем стоит следить на ЧМ U-20
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 09:15
    • Хачанов проиграл Мюллеру в первом круге турнира в Пекине
  • 10:51
    • Потапова одолела Синякову в первом круге турнира в Пекине
  • 10:34
    • Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»
  • 08:55
    • Смолов: В РПЛ будет серьезная борьба за чемпионство
    Все новости спорта

    Тиафо: Алькараса и Синнера отличает уникальный стиль игры

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Фрэнсис Тиафу Карлос Алькарас Янник Синнер
    Известный американский теннисист Фрэнсис Тиафо (29-я ракетка мира) считает, что два лучших игрока на сегодня Карлос Алькарас и Янник Синнер обладают отличающимся друг от друга стилем игры.

    Синнер и Алькарас
    Синнер и Алькарас

    «У каждого из них свой пазл, свой стиль. Но самое важное — это интенсивность, с которой они играют, та скорость, с которой они действуют.

    С Янником ты всегда знаешь, что можешь получить от него каждый день. Алькарас больше похож на меня — более яркий, талантливый, условно говоря. Но всё равно его усилия и то, что он показывает каждый день, неизменно на высоком уровне», — сказал американец пресс-службе Международного олимпийского комитета.

  Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»
  В Нью-Йорке завершился заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  08/09/2025

    Алькарас с 11540 очками сейчас является первой ракеткой мира, а за ним идет Синнер (10780).

  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев
  • Барыс — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смело ставим на успех «ткачей»!
  • «Утрехт» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо М
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Шан — Казо
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
