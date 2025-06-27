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    Ига Швентек уверенно обыграла Паолини в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Жасмин Паолини
    Польская теннисистка Ига Швентек (восьмая ракетка мира) стала первой финалисткой травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

    Ига Швентек
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    Ига Швентек

    В полуфинале польская спортсменка уверенно победила итальянку Жасмин Паолини (четвертая ракетка мира) со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 7 минут.

    Швентек продемонстрировала отличную игру на подаче, выполнив четыре эйса и не допустив ни одной двойной ошибки. Она реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Паолини, в свою очередь, не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный свой брейк-пойнт.

    В финале соперницей Иги Швентек станет победительница второго полуфинального матча между американкой Джессикой Пегулой и чешкой Линдой Носковой.

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