Ига Швентек уверенно обыграла Паолини в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

Польская теннисистка(восьмая ракетка мира) стала первой финалисткой травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

В полуфинале польская спортсменка уверенно победила итальянку Жасмин Паолини (четвертая ракетка мира) со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Швентек продемонстрировала отличную игру на подаче, выполнив четыре эйса и не допустив ни одной двойной ошибки. Она реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Паолини, в свою очередь, не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный свой брейк-пойнт.

В финале соперницей Иги Швентек станет победительница второго полуфинального матча между американкой Джессикой Пегулой и чешкой Линдой Носковой.