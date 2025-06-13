Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

Третья ракетка мирапродолжает уверенно выступать на травяном корте в преддверии Уимблдона.

В третьем круге турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) немец обыграл 31-ю ракетку мира Брэндона Накашиму из США со счетом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Зверев сделал 7 эйсов, допустил всего одну двойную ошибку и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов.

Накашина не смог воспользоваться своими шансами — он заработал 2 брейк-пойнта, но не реализовал ни одного. На его счету также 5 подач навылет и полностью чистая игра на второй подаче.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча между Тейлором Фрицем и Феликсом Оже-Альяссимом.