Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Российская теннисистка(19-я ракетка мира) одержала важную победу в четвертьфинале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В 1/4 финала Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (39-й номер в мировом рейтинге) со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты и получился напряжённым. Александрова показала характер и сумела переломить ход встречи после проигранного первого сета. В активе россиянки — 9 эйсов, 10 двойных ошибок и блестящая реализация — 8 из 13 брейк-поинтов.

Кудерметова, в свою очередь, сделала 6 подач навылет, допустила всего 2 двойные ошибки, но реализовала лишь 6 из 14 возможностей на чужой подаче.

В полуфинале Александрова встретится с победительницей матча между китаянкой Юань Юэ и бельгийкой Элисе Мертенс.