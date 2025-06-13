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    Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Вероника Кудерметова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я ракетка мира) одержала важную победу в четвертьфинале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В 1/4 финала Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (39-й номер в мировом рейтинге) со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

    Матч продолжался 2 часа 22 минуты и получился напряжённым. Александрова показала характер и сумела переломить ход встречи после проигранного первого сета. В активе россиянки — 9 эйсов, 10 двойных ошибок и блестящая реализация — 8 из 13 брейк-поинтов.

    Кудерметова, в свою очередь, сделала 6 подач навылет, допустила всего 2 двойные ошибки, но реализовала лишь 6 из 14 возможностей на чужой подаче.

    В полуфинале Александрова встретится с победительницей матча между китаянкой Юань Юэ и бельгийкой Элисе Мертенс.

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