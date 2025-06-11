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    Циципас назвал лучших теннисистов в истории

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Стефанос Циципас Роджер Федерер Серена Уильямс
    Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал лучших лучших теннисистов в истории.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Моим фаворитом был Роджер Федерер. Очевидно, что у него не так много титулов на турнирах "Большого шлема", но для меня это не имеет значения. Для меня важно то влияние, которое он оказал на мир тенниса, и не только на мир тенниса, но и на мировой спорт. Я бы сравнил это с влиянием Майкла Джордана, и мне повезло, что у меня была возможность делить с ним теннисный корт.

    Наверное, это было одно из самых потрясающих впечатлений в моей жизни — выйти на корт и сыграть против него. Что касается женщин, то я бы назвал Серену Уильямс. Её история уникальна, и я действительно восхищаюсь ей. Я общался с ней несколько раз и тренировался. Чувствую, что она действительно заслуживает всех титулов», — приводит слова Циципаса пресс-служба академии Муратоглу.

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