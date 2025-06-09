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    Медведев: Переход с грунта на траву всегда тяжелый

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем выступлении на турнире в Хертогенбосе.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Переход с грунта на траву всегда тяжелый. Вот почему классно играть в Хертогенбоше. Я много раз выступал здесь и всегда возвращаюсь сюда с удовольствием. Болельщикам стоит быть настороже — возможно, они увидят летающие ракетки (Смеется). Ладно, это шутка.

    А если серьезно, думаю, я играю в довольно хороший теннис на траве — стараюсь действовать агрессивно и часто принимаю подачу из глубины. Так что за моей игрой интересно следить», — сказал Медведев в интервью Libеma Open.

    Напомним, Медведев является 11-й ракеткой мира и будет первым сеяным на этом турнире.

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