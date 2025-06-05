Джокович: Синнер сейчас в отличной форме

Шестой номер мирового рейтинга сербподелился мыслями о предстоящем полуфинальном поединке Открытого чемпионата Франции 2025 года против лидера ATP — итальянца. Матч состоится 6 июня в 15:30 мск.

«Янник сейчас в отличной форме и заслуженно считается одним из лучших игроков последних лет. Его стиль игры очень агрессивный, он силён во всех аспектах. Мы давно не встречались на корте, хотя у нас было несколько захватывающих противостояний, включая серии из трёх-четырёх матчей на харде в короткий промежуток времени.

Пару лет назад мы играли на грунте в Монте-Карло. Сейчас же предстоит полуфинал "Большого шлема" с первой ракеткой мира — это событие особое для меня. Постараюсь выложиться полностью и показать такую же игру, какую демонстрировал в четвертьфинале», — отметил Джокович на пресс-конференции.

В четвертьфинале Новак одолел Александра Зверева в четырёх сетах, а Синнер переиграл Александра Бублика в трёх партиях.