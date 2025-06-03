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    • Синнер: Очень рад, что обыграл Рублева в трех сетах
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    Синнер: Очень рад, что обыграл Рублева в трех сетах

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Андрей Рублёв
    Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Синнер победил со счетом 6:1, 6:3, 6:4, одержав 18‑ю подряд победу на ТБШ в одиночных разрядах.

    «Я очень, очень счастлив. Мы с Андреем очень хорошо знаем друг друга… Мы столько раз играли друг с другом, что стараемся немного менять стиль игры каждый раз. В пятисетовом формате все может очень быстро пойти наперекосяк. Матч может затянуться дольше, чем ты хочешь. Поэтому я очень рад и горжусь тем, что выиграл в трех сетах.

    Внутри меня бушует буря, когда я на корте, но теннис — это очень интеллектуальная игра, и ты стараешься ничего не показывать сопернику», — цитирует Синнера пресс‑служба «Ролан Гаррос».

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