Синнер: Очень рад, что обыграл Рублева в трех сетах

Первая ракетка мира итальянецвысказался о победе над россияниномв 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

Синнер победил со счетом 6:1, 6:3, 6:4, одержав 18‑ю подряд победу на ТБШ в одиночных разрядах.

«Я очень, очень счастлив. Мы с Андреем очень хорошо знаем друг друга… Мы столько раз играли друг с другом, что стараемся немного менять стиль игры каждый раз. В пятисетовом формате все может очень быстро пойти наперекосяк. Матч может затянуться дольше, чем ты хочешь. Поэтому я очень рад и горжусь тем, что выиграл в трех сетах.

Внутри меня бушует буря, когда я на корте, но теннис — это очень интеллектуальная игра, и ты стараешься ничего не показывать сопернику», — цитирует Синнера пресс‑служба «Ролан Гаррос».