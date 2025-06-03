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    Касаткина прокомментировала выступление на «Ролан Гаррос» за Австралию

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Ролан Гаррос
    Австралийская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2025. Бывшая россиянка отметила поддержку трибун во время матчей.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Ранее Касаткина дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступила бывшей соотечественнице Мирре Андреевой (3:6, 5:7).

    «Прежде всего, это был хороший результат, но я также чувствовала себя очень хорошо на корте как представительница Австралии. Я столько раз чувствовала поддержку с трибун. Не знаю, все ли, кто кричал "австралийка", были из Австралии, но я чувствовала эту поддержку. Кроме того, в социальных сетях я получаю много поддержки от австралийцев, которые так рады меня видеть и счастливы за меня.

    Так что это та опора, которой у меня, честно говоря, раньше не было. Мне кажется, это что-то новое для меня, но это так приятно», — приводит слова теннисистки Daily Mail.

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    29 марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

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